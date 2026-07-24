Marruecos derriba el muro brasileño en el descuento (1-0)

Locura y justicia. Eso fue lo que se vivió en el descuento en el campo de Els Arcs del encuentro que medía a Marruecos y al Sorriso brasileño. Tras un claro dominio e infinitas ocasiones desperdiciadas por parte de los Leones del Atlas, un testarazo en el 82’ conseguía tumbar al Sorriso cuando el partido ya parecía condenado al empate.

Así fue el partido

Apenas transcurrían segundos cuando Marruecos tuvo la primera ocasión clara. Anane robó tras un fallo en salida de balón del conjunto brasileño pero Abdelghafour no logró conectar bien con el esférico, en toda una declaración de intenciones por parte del conjunto marroquí. Intentó replicar Baiao a la salida de un córner en el minuto 3, pero su testarazo se marchó por arriba de la portería defendida por Antra Saad. Las ocasiones continuaron sucediéndose en lo que estaba siendo un inicio eléctrico de partido. Anane prolongaba de cabeza un balón en largo para que Iguiz rematase por encima del travesaño de la portería brasileña.

El equipo brasileño se vio doblegado por el marroquí en la mayor parte del partido. / César March

Los Leones del Atlas estaban sometiendo a un Sorriso que era incapaz de superar la línea divisoria, limitándose a defenderse de los ataques marroquíes. Solo la falta de acierto en el último pase evitaba que la superioridad del equipo africano se viese reflejada en el marcador. Los recursos técnicos de Vini y Brayan eran los encargados de proporcionar algo de oxígeno a un conjunto brasileño que corría detrás del balón. Seguía y seguía insistiendo Marruecos, incapaz de batir la portería defendida por Luis Gustavo. Corría el minuto 26 cuando Iguiz volvía a mandar un serio aviso, esta vez a la salida de un córner.

Inexplicablemente no encontró el gol Marruecos en el minuto 29, después de gozar de una doble ocasión. Primero el centro de Eddaouidi se paseaba por área pequeña sin encontrar rematador y, tras una serie de rechaces, el travesaño evitó el gol marroquí después de que el balón rebotase en la zaga del Sorriso, que se defendía como gato panza arriba. Gustavo Ferreira y sus discípulos podían frotarse los ojos, pues solo la falta de acierto de la delantera de Marruecos mantenía el 0-0 en el luminoso de Els Arcs tras una primera parte de dominio marroquí.

No cambió el guion del partido tras el paso por vestuarios. Solo unos centímetros privaron a Essaadi, recién ingresado en el terreno de juego, de conectar con el balón a la salida de un córner. Fue precisamente el ‘27’ marroquí quien conseguía por fin superar al guardameta brasileño, pero el linier levantó la bandera para invalidar la acción por fuera de juego. Solo un minuto después el propio Essaadi se sacó de la chistera un zapatazo que estrelló en el larguero, que volvía a negar el gol a los Leones del Atlas tras diez minutos frenéticos de segunda parte.

Locura y justicia. Eso fue lo que se vivió en el descuento en el campo de Els Arcs del encuentro que medía a Marruecos y al Sorriso brasileño. / César March

Como si el campo estuviese inclinado hacia la portería del Sorriso, el juego transcurría en el campo brasileño, que se estaba viendo asfixiado por el ataque marroquí. Sólo la pausa de hidratación interrumpió la sucesión de ataques marroquíes, permitiendo tomar algo de aire a la defensa brasileña. Dio entrada el técnico del Sorriso a Fejugem, buscando que le durase algo más el balón, sin mucho éxito. El esférico se paseaba por el área, los disparos se marchaban desviados o, en última instancia, aparecía una camiseta amarilla para negar cualquier posibilidad al combinado africano. Sucedían los minutos y la defensa del equipo brasileño comenzaba a coger tintes épicos.

Volvería a cruzarse el travesaño en el camino del gol para la Selección de Marruecos. Esta vez sería Monssef quien, tras quedarle el balón en el área pequeña, estrellaba el balón en la madera por tercera vez en el encuentro. Cuando ya todo parecía abocado al empate y a una última jornada frenética, el fútbol hizo justicia en el tiempo de descuento con el combinado marroquí. En el enésimo centro lateral, Essaadi remataba, por fin, al fondo de las mallas de la portería defendida por Luis Gustavo, desatando la absoluta locura en el banquillo marroquí y las gradas de Els Arcs. No se lo podían creer los jugadores de un Sorriso que, tras 80 minutos de una defensa numantina, se quedó con la miel en los labios.

. En el enésimo centro lateral, Essaadi remataba, por fin, al fondo de las mallas de la portería defendida por Luis Gustavo, desatando la absoluta locura en el banquillo marroquí y las gradas de Els Arcs. / César March

Ficha técnica

Marruecos:

22- Antra Saad

4- Abderrahmane Arkid

5-Hiddaoui Ylies (Khalid Kasbi 41’)

8-Mohamed Monssef

9-Abdeslam Anane (Yassine Zouhair 41’)

10- Yahia Iguiz

11-Gourari Abdelghafour (Hamza Raji 41’)

14- Billel Soukrat

18-Hicham Mallali

21-Abdelalli Eddaouidi (Karim Essaadi 41’)

25-Ali Bahraoui

Sorriso EC:

12- Luis Gustavo

3- Baiao

5- Pedro Henrique

6- Prieto Teles

8- Riquelme

14- Lucas Menegon

15- Marcos

19- Luiz (Arthur 41’)

20- Vini (Indio 41’)

21- Brayan

22-Alex Indio

Goles: 1-0 Karim Essaadi 80+2’

Árbitro: Iván Sánchez Agramunt. Asistido por Alejandro Montoya y Pelayo Canceller. Amonestó a Brayan (11’), Alex Indio (58’) e Indio (76’) por parte del Sorriso EC.

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