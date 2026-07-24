El mensaje del Real Betis sobre el estado físico de Isco Alarcón

Esta mañana ha tenido lugar la presentación de los tres nuevos futbolistas del conjunto verdiblanco, el uruguayo Facundo Bernal, el lateral Fran García y el ex portero del Villarreal, Diego Conde. Después, han hablando tanto el presidente de la entidad, Ángel Haro y Manu Fajardo, director deportivo.

Presentación jugadores Real Betis / REAL BETIS

Han tocado muchos temas que rodean la actualidad verdiblanca durante estas últimas horas y semanas. En primer lugar, sobre el estado en el que se encuentra Isco, ya que tras las últimas lesiones que ha sufrido, no se había recuperado al 100% y continuaba con molestias. Además, ayer Zona Mixta, grabó una parte de la sesión de entenamiento del Betis y en una acción en solitario del ex del Valencia, saltaron las alarmas porque no se le veía cómodo a la hora de correr.

Isco Alarcón

Esas dudas las ha espantado Manu Fajardo, "va cumpliendo los plazos perfectamente, se van controlando las cargas. No hay que preocuparse”. “El video de ayer es anecdótico, Isco completó el entrenamiento completo y al 200%. Hoy ha hecho trabajo individual”. La realidad es que tiene un plan específico y hay días como hoy, que no entrena para seguir con los plazos establecidos y llegar al inicio de temporada ante la Real Sociedad en perfectas condiciones.

Por otro lado, ha transmitido un mensaje de optimismo y tranquilidad. Ha pedido que no se especule y que se trate con respeto porque el "timing es el marcado por los servicios médicos del Real Betis y todo sigue su proceso", ha añadido.

Dani Ceballos

Uno de los temas más candentes en clave Betis es el de Dani Ceballos y si, finalmente, llegará o no a Heliópolis. Ha sido de nuevo Fajardo el que ha contestado a esa ansiada pregunta. Ha comentado que a día de hoy no existe ninguna novedad y todo sigue en el plan de ruta con la sinceridad de que su nombre está encima de la mesa.

Dani Ceballos. / EFE

"No me centraría en Ceballos ni en otro nombre propio. No hay que hacer telenovelas con los mercados de fichajes, sino tratarlos con las máximas implicación y dedicación. En lo que respecta a Dani, me voy a limitar a eso".

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Hay que recordar que el utrerano dejó el Real Madrid perdonando un año de contrato con el sueño de volver a la que fue su casa hace nueve años. Primero, debe salir Nelson Deossa que lo tiene casi hecho con el Vasco da Gama, equipo brasileño. Después, estudiar con detenimiento si es posible incorporar a un jugador con Ceballos por su alto salario, primas de fichaje, pero sobre todo, si encaja en el límite salarial.