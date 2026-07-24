El Oceanogràfic bautiza a un tiburón con el nombre de Ferran Torres

El Oceanogràfic de València ha rendido homenaje a Ferran Torres poniendo su nombre a uno de sus tiburones grises (Carcharhinus plumbeus). El reconocimiento llega por la implicación del futbolista valenciano con la conservación de los océanos y por su labor de seansibilización sobre la protección de esta especie durante los últimos años.

La elección no es casual. Además de ser natural de Foios, Ferran Torres es conocido futbolísticamente como 'El Tiburón', un apodo que le ha acompañado durante gran parte de su carrera y que ha cobrado todavía más fuerza tras su papel protagonista en la conquista del Mundial con la selección española.

La relación entre el delantero y el Oceanogràfic comenzó en 2024, cuando ejerció como embajador de la Fundación Oceanogràfic. Durante ese periodo conoció de cerca los proyectos de investigación, conservación y educación impulsados por la entidad y participó en diferentes iniciativas para acercar la biodiversidad marina a los más jóvenes, entre ellas una visita con los participantes de su campus de verano.

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El tiburón que desde ahora llevará el nombre de Ferran Torres es un ejemplar macho de cerca de dos metros de longitud perteneciente a una especie catalogada en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Con este gesto, el Oceanogràfic pretende seguir concienciando sobre la importancia de proteger a unos animales fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas marinos.