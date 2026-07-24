Oficial: Alemania ya tiene seleccionador tras su batacazo en el Mundial 2026
Jürgen Klopp se convierte en una de las grandes apuestas de la DFB para recuperar el protagonismo internacional tras su etapa en Red Bull
Jürgen Klopp ya es el nuevo entrenador de la selección alemana. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha confirmado la llegada del técnico de 59 años, que asume el reto de liderar a la Mannschaft hasta el Mundial de 2030.
El exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool regresa así a los banquillos después de su etapa como director global de fútbol de Red Bull. Klopp se convierte en una de las grandes apuestas de Alemania para recuperar el protagonismo internacional y devolver al combinado nacional a la élite.
Su llegada supone un cambio de rumbo para una selección que busca reconstruirse tras los últimos resultados decepcionantes. La DFB confía en el carácter, la capacidad de liderazgo y la experiencia del técnico alemán para impulsar una nueva etapa al frente de un equipo con enorme talento joven.
Objetivo: recuperar prestigio
Klopp afronta ahora uno de los mayores desafíos de su carrera: dirigir a su país y tratar de recuperar la identidad competitiva de una Alemania acostumbrada históricamente a pelear por los grandes títulos y que, sobre todo en los Mundiales, no está compitiendo al nivel que le corresponde.
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