El precio del vino con el que disfrutan Ferran Torres y Marcos Llorente en sus vacaciones en Ibiza

Tras unos días de celebración después de haber levantado la tan ansiada Copa del Mundo, los futbolistas de la Selección Española están disfrutando de sus tan merecidas vacaciones. Ferran Torres y Marcos Llorente han compartido a través de sus cuentas de Instagram una publicación en la que se muestran sonrientes a bordo de un yate en Ibiza.

En la foto se ve como ambos portan una copa de vino tinto. Un vino que es considerado uno de los más prestigiosos, escasos y caros del mundo, se trata de una botella de Domaine de la Romanée-Conti (DRC). Su precio ronda entre los 20.000 y 28.000 euros dependiendo el vendedor y la conserva.

Durante la celebración hecha en Madrid ya se les vio con una botella de vino de Château Rayas Châteauneuf-du-Pape Réserve 2014. Un vino valorado en entre unos 1.000 y 2.000 euros. Esta botella la compartieron junto a Marc Pubill. A Ferran Torres se le ha visto tanto en el Mundial como ahora en la celebración muy cercano a los jugadores del Atlético de Madrid, aunque simplemente se trata de cercanía dentro del vestuario. A pesar de eso, la propia cuenta del Atletico de Madrid ha comentado la publicación de Marcos Llorente con dos corazones rojiblancos y ha subido un Tik Tok en el que resalta la buena relación del valenciano con los futbolistas colchoneros. Algo que ha enfadado a los culés, sobre todo por las quejas del cuadro atlético en torno al caso Julián.

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Los beneficios del vino en la salud

Es más que sabido que Marcos Llorente se cuida hasta el más mínimo detalle en cuanto a salud se refiere. Por lo que puede parecer algo contradictorio que se le vea consumiendo una bebida alcohólica. Según los expertos, el vino tiene muchos beneficios para la salud: mejora cardiovascular, poder antioxidante, mejora de la función cognitiva, salud digestiva y control del azúcar en sangre. Eso sí, todos los beneficios están asociados a un uso moderado de su consumo.