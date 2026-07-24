La selección de Italia ya tiene a su elegido para el banquillo

Italia está confeccionando un proyecto que ilusione y compita para el futuro tras los desastrosos últimos años. Por ello, sonaron Carlo Ancelotti y Pep Guardiola en la últimas horas, pero ha rechazado la oferta de la 'Azzurra'.

Ahora, el nombre que más fuerza coge es el de Andrea Pirlo para comandar a la selección durante los próximo años. Según Matteo Moretto, el ex de Milan o Juventus, estaría a un paso de asumir el cargo de seleccionador nacional. En estas horas se está llevando a cabo contactos para definir la parte económica.

Andrea Pirlo / EFE

La candidatura del exmediocampista tuvo más protagonimo tras las negativas de Guardiola y el ya seleccionador de Brasil, quienes declinaron las ofertas. Con este panorama, la leyenda del fútbol italiano se ha convertido en el candidato número uno para tomar las riendas de una Italia que lleva tres mundiales seguidos sin estra en el Mundial.

Trayectoria en los banquillos

Pirlo ha dirigido a la Juventus en la temporada 20/21, en Turquía con el Fatih Karagümrük, Sampdoria y en Emiratos Arabes en segunda división al United FC. Sin duda, una carrera muy corta donde solo destaca al conjunto bianconero.

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En la Juventus, terminó en cuarta posición, logrando la clasificación para la Champions en la última jornada. En la Copa de Italia salió campeón ganando la final al Atalanta por 2-1, con goles de Dejan Kulusevski y Federico Chiesa. En Champions League, eliminada en octavos de final por el Oporto. Por último, en la SuperCopa de Italia, se proclamó campeón tras derrotar al Nápoles por 2-0 con goles de Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata.