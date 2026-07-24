Lo típico de un partido de pretemporada: tangana, dos expulsados y tensión en la grada

El amistoso de pretemporada entre el Sevilla FC y el Córdoba CF terminó con un ambiente muy tenso tras una tangana protagonizada por varios jugadores de ambos equipos. Lo que hasta ese momento había sido un encuentro igualado acabó descontrolándose después de varias acciones bruscas sobre el terreno de juego.

La pelea provocó la expulsión de un futbolista de cada equipo y obligó a la intervención de compañeros y miembros de los cuerpos técnicos para separar a los implicados. Además, desde la grada se escucharon cánticos ofensivos relacionados con la rivalidad entre Sevilla y Betis, lo que aumentó la tensión en los instantes finales del partido.

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En el plano deportivo, el encuentro concluyó sin goles (0-0) y el Sevilla se adjudicó el Trofeo Puertas de Córdoba en la tanda de penaltis (4-5). Más allá del resultado, el enfrentamiento estuvo marcado por el juego físico, los enfrentamientos entre jugadores y el desagradable desenlace que empañó un partido de preparación para ambos equipos.