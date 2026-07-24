Lo típico de un partido de pretemporada: tangana, dos expulsados y tensión en la grada
El choque amistoso entre Sevilla FC y Córdoba CF acabó con dos expulsados y una tangana tras un juego brusco y cánticos por parte de los espectadores
El amistoso de pretemporada entre el Sevilla FC y el Córdoba CF terminó con un ambiente muy tenso tras una tangana protagonizada por varios jugadores de ambos equipos. Lo que hasta ese momento había sido un encuentro igualado acabó descontrolándose después de varias acciones bruscas sobre el terreno de juego.
La pelea provocó la expulsión de un futbolista de cada equipo y obligó a la intervención de compañeros y miembros de los cuerpos técnicos para separar a los implicados. Además, desde la grada se escucharon cánticos ofensivos relacionados con la rivalidad entre Sevilla y Betis, lo que aumentó la tensión en los instantes finales del partido.
También se jugó a fútbol
En el plano deportivo, el encuentro concluyó sin goles (0-0) y el Sevilla se adjudicó el Trofeo Puertas de Córdoba en la tanda de penaltis (4-5). Más allá del resultado, el enfrentamiento estuvo marcado por el juego físico, los enfrentamientos entre jugadores y el desagradable desenlace que empañó un partido de preparación para ambos equipos.
- Kiat Lim, presidente del Valencia CF: “las adquisiciones de equipos completos siguen siendo raras, costosas y restringidas”
- Sato revoluciona el primer Valencia CF de la temporada (3-0)
- Kiat Lim tiene nuevo rol en el Valencia CF
- Así es el restaurante donde comió Peter Lim en su visita a Valencia
- El Valencia CF prepara 'algo grande' para este viernes
- Ayala se disculpa por su agresión a Dani Olmo durante la final del Mundial 2026
- ¡Fichaje NBA para el Valencia Basket!: El club anuncia la llegada de Mouhamadou, 'Mo' Gueye
- Duro golpe para Enzo Barrenechea en Benfica