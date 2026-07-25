Bombazo: primer serio candidato para fichar a Vinícius... y no procede de Arabia

El Arsenal ha comenzado a seguir de cerca la situación de Vinícius Júnior en el Real Madrid, según informa The Athletic. El club inglés estaría atento a las conversaciones entre el delantero brasileño y la entidad madridista, ya que la renovación del jugador todavía no está completamente resuelta. Vinícius, uno de los futbolistas más importantes del equipo blanco en las últimas temporadas, se ha convertido en un objetivo atractivo para los grandes clubes europeos por su velocidad, su capacidad de desequilibrio y su influencia en los partidos de máxima exigencia.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta considera que el brasileño podría encajar perfectamente en su modelo de juego y convertirse en una pieza clave para sus aspiraciones en la Premier League y la Champions League. Sin embargo, hacerse con sus servicios sería una operación complicada debido a su elevado valor de mercado y al papel fundamental que tiene dentro del proyecto del Real Madrid. El club español no contempla fácilmente una salida de una de sus mayores estrellas y tratará de mantener al jugador a largo plazo.

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Omar El Hilali, jugador del Espanyol, contra Vinicius, del Real Madrid. / Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/d / Europa Press

La renovación marca su futuro

La situación dependerá en gran medida del avance de las negociaciones entre Vinícius y el Real Madrid. Mientras el futbolista continúa siendo una referencia ofensiva del equipo, la falta de un acuerdo definitivo mantiene abierta la posibilidad de que otros grandes clubes intenten convencerlo. Por ahora, el Arsenal permanece atento a la evolución del caso, en lo que podría convertirse en uno de los movimientos más destacados del mercado de fichajes.