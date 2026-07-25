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Camavinga se convierte en un problema para Florentino Pérez y el Real Madrid

La planificación deportiva considera al centrocampista como una opción para liberar espacio y obtener ingresos en el mercado, mientras el francés no quiere moverse y pretende ganarse la confianza de Mourinho

Camavinga posa con Florentino después de la victoria 150 con el Real Madrid.

Camavinga posa con Florentino después de la victoria 150 con el Real Madrid.

Agencia ATLAS | Foto: EFE

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Hugo Ferrer

València

Eduardo Camavinga se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado del Real Madrid. El centrocampista francés afronta un verano decisivo después de una temporada irregular en la que perdió protagonismo y acabó quedándose fuera de la convocatoria de Francia para el Mundial. A pesar de las dudas sobre su rendimiento, el jugador tiene claro que quiere continuar en el conjunto blanco y demostrar de nuevo su mejor versión.

El futuro de Camavinga en el Real Madrid está en el aire

El futuro de Camavinga en el Real Madrid está en el aire / EFE

La situación del francés también tiene una lectura desde la planificación deportiva del club. El Real Madrid necesita liberar espacio y obtener ingresos para afrontar nuevas operaciones, y Camavinga aparece como uno de los futbolistas con mayor valor de mercado que podrían salir. Su polivalencia, juventud y experiencia pese a su edad hacen que siga teniendo un gran cartel, aunque la dirección deportiva valora si su continuidad puede condicionar la llegada de nuevos refuerzos.

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Decidido continuar

Mientras tanto, Camavinga ha iniciado la pretemporada con la intención de recuperar la confianza y volver a ser una pieza importante en el equipo. El francés ha demostrado en varias ocasiones su capacidad para actuar tanto en el centro del campo como en otras posiciones, una cualidad que sigue siendo muy apreciada en el Real Madrid. Ahora, el futuro del jugador dependerá de si llega una oferta convincente y de la decisión final del club sobre la configuración de la plantilla.

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