Kang In Lee, nuevo jugador del Atlético de Madrid

Kang In Lee ya es jugador del Atlético de Madrid, donde firmará hasta 2031. El jugador, que ya viaja hacia la capital de España, dejará dinero en las arcas valencianistas por el mecanismo de solidaridad de la FIFA. En este caso, la transacción se ha cerrado en alrededor de cuarenta millones de euros entre el fijo y el variable.

Cartel del anuncio. / ATM

COMUNICADO OFICIAL DEL ATLÉTICO DE MADRID

El Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain han llegado a un acuerdo para el traspaso de Kang In Lee, que firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031.

Talentoso centrocampista zurdo de 25 años, puede desarrollar su juego desde la posición de mediapunta o partiendo desde cualquiera de las dos bandas y destaca por su visión de juego, su exquisito manejo de balón y su capacidad para el pase y el golpeo.

Nacido el 19 de febrero de 2001 en Incheon (Corea del Sur), Kang In Lee ingresó en las categorías inferiores del Valencia CF con apenas 10 años de edad y, tras su etapa formativa en la cantera 'che', debutó con el primer equipo el 30 de octubre de 2018 en un partido de Copa del Rey, en una edición en la que acabaría siendo campeón, participando en seis partidos coperos en el camino hacia el título. El extremo jugó un total de 62 partidos con el Valencia antes de poner rumbo al Real Mallorca en agosto de 2021. En el conjunto insular fue pieza clave en los esquemas de los ex rojiblancos Luis García Plaza y Javier Aguirre, disputando 73 encuentros en dos temporadas como bermellón hasta su fichaje por el PSG en verano de 2023.

Kang In Lee defendió la elástica parisina en 124 ocasiones, aportó 16 goles y 16 asistencias y conquistó dos Ligas de Campeones, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental, así como tres ediciones de la Ligue 1, dos Copas y dos Supercopas de Francia.

Internacional en categorías formativas con la selección surcoreana, en 2019 guió a su selección al subcampeonato mundial Sub-20, en una edición del torneo en la que fue reconocido como Balón de Oro de la competición. Asimismo, también se colgó la medalla de oro en los Juegos Asiáticos 2023, como integrante de una Corea del Sur sub-23 que venció en la final a Japón (2-1).

Mucho antes, en el año 2019 y solo unas semanas después de su éxito en el Mundial sub-20, Kang In Lee había debutado con la selección absoluta de su país, disputando un amistoso el 5 de septiembre contra Georgia (2-2). Desde entonces, ya suma 50 internacionalidades con Corea del Sur; las más recientes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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¡Bienvenido, Kang In Lee!