Un doblete de El Hafedh ante el Valencia CF certifica el liderato de Mauritania (2-1)

África ya cuenta con un semifinalista en el COTIF. Mauritania y Valencia CF protagonizaron el último partido de la tercera jornada. El combinado africano llegaba como primero de grupo tras golear por 0-3 al CD Castellón en su debut, mientras el equipo “che” había sumado un punto ante el Elche tras un disputado encuentro que finalizó con empate a un tanto. Los africanos se hicieron con la victoria. De momento, son la única escuadra que suma sus partidos por victorias. Con seis puntos en su haber, son líderes en solitario de su grupo.

El árbitro decretó el pitido inicial y el balón empezaba a rodar. El Valencia protagonizó la primera ocasión de la cita, con una intentona desde la derecha que quedó en nada. Los ayer visitantes entraban algo más enchufados al verde. Otro intento del 12 -Alcover- en el minuto 4 también era atajado por Hamedy. Por su parte, los mauritanos apostaban por presionar al límite y salir con balones largos. Y en el 10’ una jugada del 8 -Amadou Ba- fue rematada por su compañero el Hafedh sin suerte. En el 12’ Mansour también lo intentaba desde lejos. Los dos equipos habían trazado su estrategia, era cuestión de ver quién se llevaba el gato al agua.

Mauritania vs Valencia CF. / COTIF

En el 16’ Aranda tuvo una ocasión de oro tras robar un balón a un defensa rival, pero el cancerbero mauritano lograba hacerse con el balón. Fue en el 18’ cuando el electrónico se movió por vez primera. El 9 mauritano remató un centro raso lanzado desde la izquierda y abrió el marcador. El Hafedh se está mostrando como un ariete físico y combativo, de esos que se convierten en un quebradero de los defensas para los rivales. Poco a poco, los mauritanos encimaban a su rival y se mostraban muy activos en ataque. El Valencia jugaba sus cartas y en el 26’ Aranda lo intentaba de nuevo tras un buen tacón de su compañero Patilla. Y dos minutos después, Patilla protagonizaba otra ocasión de mérito. Ataviados con uniforme rosa, los valencianistas no le perdían la cara al partido.

El marcador, quizás, era justo dados los méritos acumulados por los dos equipos. El entrenador valencianista renovaba piernas y decretaba seis cambios para revolucionar el encuentro. En Mauritania solo entraba un jugador nuevo, apostando por mantener el bloque.

Mauritania vs Valencia CF / COTIF

Tras el paso por vestuarios, los dos equipos mantenían el guion. Y llegaba un nuevo gol, bastante tempranero. El 23 “che” -Alejandro Martínez- regateaba a un rival y su disparo cruzado besaba la red en el 48’. Un tanto de mérito. Una acción individual de nivel que llevaba las tablas al marcador. El Valencia seguía apostando por el control del esférico, mientras sus rivales esperaban agazapados los posibles fallos o las opciones al contragolpe.

Como suele ser habitual en las segundas partes, las revoluciones bajaban. Era ese momento del partido en el que cualquier detalle podía cambiar el sino del envite. En el 66’ un disparo lejano del lado mauritano se envenenó y lamió el larguero, causando algún susto en la grada. Y en el 73’ Melainin la tuvo para los africanos, pero su disparo final fue desviado por el portero Mollà. En el 75’ el 9 africano tuvo la clasificación en sus botas: se marcó una jugada de mérito en el área rival, pero su disparó dio en el poste. Y un minuto después lo intentaba el 17 del valencia. Eran minutos de alta tensión. Hasta que llego otro tanto. En el 78’ el portero del Valencia derribó a un rival en su área. Era una jugada que podía decidir el partido. Y el Hafedh no fallaba, firmando un doblete. Mauritania está en semifinales, el Valencia deberá lucharlo contra el CD Castellón.

Ficha técnica:

SN Mauritania

16 Hamedy

3 El Hassane Diabira

5 Beiny

6 Sarra Amadou

8 Amadou Ba

9 El Hafedh

10 Hamidou Sarr

11 Saad Camara (14. Melainin, 68’’)

19 Amadou Mansour (7. Imam, 54’)

21 Diouly Ba (4. Khalidou, 41’)

24 Thiame

Entrenador: El Kory Ahmed

Valencia CF

1 Pablo Molla

2 Pablo García

3 Hugo Poveda

6 David Albelda (15. Calabuig, 41’)

8 Nico Quijada

10 Vílchez (17. Hugo Romero, 52’)

12 David Alcover (9. Aarón, 41’)

19 Manuel Patilla (21. Lucas Morán, 4’)

20 Iván Valero (23. Alejandro Martínez, 41)

22 Santi del Río (18. Sancho, 41’)

24 Iker Aranda (14. Enzo Fuster, 41’)

Entrenador: Eugenio Ribera

Goles: El Hafedh (1-0), 18’, Alejandro Martínez (1-1), 48’

Árbitro: Héctor Rodríguez. Asistido por Alejandro Navarro y Juan Belmonte. Amonestó a Amadou Ba (33’) en Mauritania y a Hugo Romero (59’) en el Valencia CF.

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Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 2.000 personas. Tercera jornada del COTIF.