Con ímpetu, garra y un gran trabajo colectivo en defensa el CD Castellón se llevó el gato al agua en el partido que le enfrentaba al Elche CF. Los albinegros supieron neutralizar las ataques del Elche y sumaron sus primeros puntos en esta edición del COTIF.

Desde el primer minuto quiso aplicar un ritmo alto de partido el conjunto ilicitano, que apretaba la salida de balón de los castellonenses. Los franjiverdes- que vestían con su segundo uniforme- buscaban a través del juego vertical el área del conjunto orellut. No llegaba el encuentro todavía al cuarto de hora cuando el Elche tenía que verse obligado hasta en dos ocasiones a realizar sustituciones por las lesiones de Gjergi y Alejandro Pérez.

Sin claridad en el juego por parte de ninguno de los dos equipos, las ocasiones brillaban por su ausencia. Buscaba aprovecharse de la velocidad y desparpajo de Hugo Dris, quien se topaba con una siempre atenta defensa castellonense. Tímidos eran los acercamientos del equipo dirigido por Luis Cubedo, que no generaba peligro en la meta defendida por Diego Sánchez, espectador de lujo de los primeros minutos del encuentro.

La efectividad y la solidez defensiva del Castellón tumban al Elche (0-1) / COTIF

Buscaba con más ímpetu el gol el Elche, que encontraba en Mallol el hombre más peligroso en ataque. Alex Mínguez se quedaba a centímetros de rematar un centro medido de Iván Miralles. Comenzaba a merecer el tanto los de Enrique Navarro que gozaron de una doble oportunidad primero en las botas de Mallol y en segunda instancia Miralles mandaba el balón por encima del larguero.

Cuando todo hacía indicar que la primera parte concluiría con tablas en el marcador, el CD Castellón en uno de sus primeros acercamientos lograba ponerse por delante justo antes del descanso. Raúl Ruiz robaba en el flanco izquierdo del ataque castellonense y, tras una jugada en solitario, su disparo al palo largo superaba a Diego Sánchez. Tras una primera mitad donde las pocas ocasiones las monopolizaba el Elche, era el conjunto orellut quien se marchaba al entretiempo con la ventaja en el marcador.

El paso por vestuarios sirvió para reafirmar lo visto en la primera parte en los dos equipos. Un Elche con mayor dominio y con más ocasiones en busca de la igualada y un conjunto castellonense que se defendía de las embestidas ilicitanas y buscaba a través de transiciones aumentar su ventaja. Gozó de dos oportunidades consecutivas Manu Sánchez para los ilicitanos, sin fortuna para los suyos.

La efectividad y la solidez defensiva del Castellón tumban al Elche (0-1) / COTIF

Lo intentaba el Elche pero sus llegadas las neutralizaba sin despeinarse la defensa del Castellón, que estaba firmando un partido más que serio. Sin renunciar al ataque, los albinegros atacaban la espalda de la defensa ilicitana. Darius puso un balón magistral para Ioan burlando la zaga franjiverde, pero el remate del ‘8’ se marchaba desviado. Crecía por momentos el Castellón en el partido, que jugaba con la desesperación y necesidad del Elche en encontrar el gol. En el 66’ Walid El Miri estrellaba el balón en el lateral de la red en lo que comenzaba a ser un asedio de los ilicitanos. El propio Walid se desesperaba después de poner un centro magistral que no encontraba rematador.

Encaraba el encuentro la recta final y el Elche apuraba sus últimas opciones. Con el equipo volcado en ataque, el Castellón se encontraba ante la oportunidad de matar el partido en una contra. La tuvo de esta manera Desire, pero cuando ya se dirigía a celebrar el tanto una intervención de Mínguez sobre la línea evitaba el tanto y daba una vida extra al conjunto ilicitano. El susto aturdió momentáneamente al Elche, incapaz por momentos de generar ningún tipo de peligro en la portería castellonense.

Los nervios se apoderaban de los ilicitanos, que a punto estuvieron de regalar el segundo tanto tras una concatenación de errores en área propia. Con más corazón que cabeza, el Elche apuró sus últimas oportunidades de sumar un punto, pero la defensa albiengra no iba a ceder ni un milímetro ante las ofensivas del Elche. La tuvo Forner en el alargue, pero su volea se encontró con un Diego Sánchez que sostuvo a su equipo. en los minutos finales. A pesar del arreón final y de innumerables intentonas, el Elche no fue capaz de derribar la muralla castellonense, que sumó sus primeros tres puntos en el COTIF.

Ficha técnica:

Elche CF:

13- Diego Sánchez

2- Alejandro Pérez (12- Ayoze Beranger 14’ (24- Rafa Navarro 65’))

5- Alejandro Mínguez

7- Enrique Mallol

8- Marco Gjergi (15- Pablo Cerdán 7’ (9- Álvaro Ivorra 65’))

11- Iván Miralles

14- Marcos Díaz

16- Álvaro Alarcón

18- Manuel Sánchez (22- Marco Ibáñez 65’)

20- Seydou Korouma

21- Hugo Dris

CD Castellón:

25- David Canoves (13- Rubén Marín 41’)

12- Jordan Mejía

4-Gabriel (3- Nicolas Alexandru 63’)

5-Bryce Demery (22- Pablo Forner 63’)

8- Ioan Gómez

9- Marcos Fernández (11- Desire Osariemen 41’)

10- Raúl Ruiz (17- Eloi Jofre 41’)

15- Miquel García (15- Kaluyev Chingis 41’)

16- Joseph-Auguste (27- Peter Alexander 63’)

18- Eldar Kikanov (6- Darius Nicholas 41’)

21- Mario Pérez (20- Dani Jiménez 41’)

Goles: 0-1 Raúl Ruiz (40’)

Árbitro: Jorge Navarro Irles. Asistido en las bandas por Alfredo Riber Bernabeu y Borja Canals Jocobo. Amonestó a Pablo Cerdán (53’) por parte del Elche CF y a Dani Jiménez (68’) por parte del CD Castellón.

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