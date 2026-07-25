Florentino Pérez se cansa de Vinícius: ya tiene atado a su sustituto y tiene decidido traspasarlo

El Real Madrid podría estar preparando uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes. Según El Periódico, el club blanco ha intensificado las negociaciones para incorporar al joven extremo marfileño Yan Diomande, una operación que podría superar los 115 millones de euros y que, al mismo tiempo, alimenta las especulaciones sobre el futuro de Vinicius Júnior.

Diomandé controla una balón entre Ajer y Wolfe, este martes en Dallas. / AGENCIAS

La llegada de Diomande no sería un fichaje cualquiera. El futbolista, de solo 19 años, se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo tras brillar con el RB Leipzig. Su velocidad, desborde y capacidad goleadora han despertado el interés de varios gigantes del continente, aunque el Real Madrid parece dispuesto a tomar la delantera en la carrera por su contratación.

Este movimiento también tendría consecuencias directas en la plantilla madridista. La fuerte inversión necesaria para cerrar el fichaje ha provocado que el club no descarte escuchar ofertas por algunos de sus jugadores más cotizados, entre ellos Vinicius Júnior. Aunque el brasileño sigue siendo una pieza importante del proyecto, una oferta de gran magnitud podría cambiar el escenario.

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Renovación o venta

Por el momento, no existe un acuerdo para la salida de Vinicius ni una decisión definitiva sobre su futuro. Sin embargo, el interés del Real Madrid por Diomande refleja que el club ya trabaja en diferentes escenarios para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada, en un mercado que promete movimientos de enorme impacto.