A Gerard Piqué se le acumulan los problemas: el Andorra, en peligro

El FC Andorra se enfrenta a un importante contratiempo en plena planificación de la nueva temporada después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le haya prohibido, de forma temporal, inscribir y renovar licencias de jugadores y técnicos. La medida llega a pocas semanas del inicio de LaLiga Hypermotion y supone un obstáculo para el club, que aún no puede registrar a las incorporaciones realizadas durante el mercado de verano.

El origen de la sanción se encuentra en el impago de las cantidades pendientes derivadas del despido del exentrenador Eder Sarabia y de su segundo, Jon López. La deuda, que supera los 455.000 euros, ha provocado que la RFEF active la restricción administrativa, dejando en el aire la inscripción de los nueve fichajes cerrados por la entidad para reforzar la plantilla de cara al próximo curso.

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Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, en una foto de archivo. EFE/ Fernando Galindo / Fernando Galindo / EFE

Pese a la situación, el FC Andorra mantiene un mensaje de tranquilidad y asegura que trabaja para solucionar el problema cuanto antes. Desde el club confían en saldar la deuda en los próximos días y levantar la sanción antes del arranque de la competición, con el objetivo de que el cuerpo técnico pueda disponer de todos los futbolistas y afrontar la temporada con normalidad.