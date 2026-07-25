Hugo González llama a la puerta del primer equipo del RC Celta: máximo goleador de la pretemporada

Hugo González se ha convertido en uno de los nombres propios de la pretemporada del Celta de Vigo. El delantero valenciano está aprovechando cada oportunidad que le concede Claudio Giráldez y ya es el máximo goleador del equipo en los amistosos estivales. Tras ser decisivo en el ascenso del Celta Fortuna a Segunda División, el exjugador del Valencia CF sigue demostrando que está preparado para dar un paso más.

Con 18 goles desde su llegada a Vigo, cuatro de ellos en la fase de ascenso, Hugo se ha consolidado como una de las grandes referencias ofensivas del filial. Su excelente rendimiento le ha permitido ganarse un sitio en la pretemporada del primer equipo, donde continúa respondiendo con actuaciones de mucho nivel.

Un golazo que alimenta el debate

El atacante volvió a ser decisivo con un auténtico golazo. Tras un gran pase de Iago Aspas, Hugo recibió el balón, superó con un regate al guardameta y definió a portería vacía para firmar el tanto de la victoria del Celta. Una acción de gran calidad que confirmó el excelente momento de forma del delantero valenciano. Con ese gol ya suma dos tantos en la pretemporada y continúa convenciendo al cuerpo técnico gracias a su movilidad, su personalidad y su eficacia de cara a portería.

Una decisión importante para Giráldez

El gran rendimiento de Hugo González obliga ahora al Celta a tomar una decisión. Al no tener ya ficha Sub-23, no podrá alternar entre el primer equipo y el Celta Fortuna, por lo que su ascenso sería definitivo durante la temporada.

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Claudio Giráldez, preocupado con la situación del Celta / EFE

Mientras el debate sigue abierto, el delantero continúa respondiendo sobre el césped. Sus goles y su nivel en esta pretemporada lo sitúan como uno de los jugadores que más fuerte está llamando a la puerta del primer equipo de Claudio Giráldez.