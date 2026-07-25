Secciones

Es noticia
Fichaje Valencia BasketEnzo BarranecheaIA posiciones LaLigaKiat LimPróximo partido Valencia CFAïssa Mandi
instagram
Kang In Lee llega al Atlético: "Estoy muy contento de unirme a este gran club con muchas ganas de vestir nuestra camiseta y de vivir nueva etapa junto a vosotros"

Kang In Lee llega al Atlético: "Estoy muy contento de unirme a este gran club con muchas ganas de vestir nuestra camiseta y de vivir nueva etapa junto a vosotros"

Redacción SD

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kang In Lee llega al Atlético: "Estoy muy contento de unirme a este gran club con muchas ganas de vestir nuestra camiseta y de vivir nueva etapa junto a vosotros"

Redacción SD

RRSS WhatsAppCopiar URL

Gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA, el club valencianista percibirá 1,4 millones de euros por su canterano como consuelo tras la ruinosa operación que le dejó salir gratis en 2021 para pagar más de 8 'kilos' por Marcos André

TEMAS

Tracking Pixel Contents