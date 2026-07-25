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Kang In Lee llega al Atlético: "Estoy muy contento de unirme a este gran club con muchas ganas de vestir nuestra camiseta y de vivir nueva etapa junto a vosotros"
Gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA, el club valencianista percibirá 1,4 millones de euros por su canterano como consuelo tras la ruinosa operación que le dejó salir gratis en 2021 para pagar más de 8 'kilos' por Marcos André
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