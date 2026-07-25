Las primeras palabras de Kang In Lee en el Atlético

Kang In Lee regresa a LaLiga EA Sports. El surcoreano vivirá su tercera etapa en España después de cerrar su traspaso al Atlético de Madrid. El PSG percibirá unos 45 millones de euros entre fijos y variables por su salida. Así pues el conjunto rojiblanco logra más fuerza para el ataque tras la salida de Antoine Griezmann con un jugador que conoce perfectamente el campeonato español.

El surcoreano llegó con 10 años a la factoría de Paterna, maravilló a todos los técnicos mediante sus habilidades técnicas y creció a pasos agigantados hasta que, en el verano de 2021, la propiedad decidió desprenderse de un diamante en bruto dejándolo marchar sin coste alguno al Mallorca. Desde ahí saltó al PSG donde no ha tenido el protagonismo esperado, pero ha agrandado su palmarés con dos Champions League con tan solo 25 años.

"Hola afición Atleti. Estoy muy contento de unirme a este gran club con muchas ganas de vestir nuestra camiseta y de vivir nueva etapa junto a vosotros", ha declarado el surcoreano en un vídeo en las redes sociales del Atlético.

Pellizco para el Valencia CF

Gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA, que reparte el 5 por cien del dinero de una operación entre los clubes formadores de los futbolistas entre los 12 y los 23 años, el Valencia CF, que acogió al surcoreano desde los 10 hasta los 20, recibirá el 3'5 por cien mientras que el Mallorca percibirá el 1'5. Es decir, las arcas de Mestalla ingresarán 1,4 millones de euros.

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Una cantidad que no camufla la nefasta operación que trazaron en la Avenida de Suècia para dejar libre una plaza de extracomunitario y pagar 8,5 'kilos' por Marcos André, dejando escapar así a un futbolista con una calidad envidiable y que, un lustro después, se une a las filas del semifinalista de la última Champions.