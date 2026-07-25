El traspaso de Kang In Lee al Atlético de Madrid deja dinero en las arcas del Valencia CF

El Atlético de Madrid da un salto de calidad en la planificación de su plantilla con la incorporación de Kang In Lee, talentoso futbolista procedente del PSG con pasado en el Valencia CF. El surcoreano llegó con 10 años a la factoría de Paterna, maravilló a todos los técnicos mediante sus habilidades técnicas y creció a pasos agigantados hasta que, en el verano de 2021, la propiedad decidió desprenderse de un diamante en bruto dejándolo marchar sin coste alguno al Mallorca.

El gran cambio para Kang In Lee / F. CALABUIG

Cinco años después de una operación que despertó altos niveles de indignación en Mestalla, Kang In Lee se convierte en uno de los fichaje estrella del Atlético de Madrid en su intento de luchar por títulos con más garantías que la temporada pasada y con el Valencia CF a años luz de mirarle a los ojos a los colchoneros, aunque con el consuelo de que el trayecto entre el Parque de los Príncipes y el Riyadh Air Metropolitano dejará dinero en las arcas de Mestalla.

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Pellizco para el Valencia CF

Gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA, que reparte el 5 por cien del dinero de una operación entre los clubes formadores de los futbolistas entre los 12 y los 23 años, el Valencia CF, que acogió al surcoreano desde los 10 hasta los 20, recibirá el 3'5 por cien mientras que el Mallorca percibirá el 1'5. Es decir, las arcas de Mestalla ingresarán 1,4 millones de euros. Una cantidad que no camufla la nefasta operación que trazaron en la Avenida de Suècia para dejar libre una plaza de extracomunitario y pagar 8,5 'kilos' por Marcos André, dejando escapar así a un futbolista con una calidad envidiable y que, un lustro después, se une a las filas del semifinalista de la última Champions.