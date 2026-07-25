Yan Diomande denunció ayudas arbitrales al Real Madrid en 2025

Todo apunta a que el nuevo fichaje del Real Madrid para la banda será uno de los jugadores más cotizados de la Bundesliga. Y no, no se trata de Michael Olise, sino de Yan Diomande, jugador del RB Leipzig que ha multiplicado su valor en solo un año después de llegar procedente del Leganés hasta el punto de que el traspaso rondará los cien millones de euros.

La hemeroteca, no obstante, tiene una anécdota cuanto menos jugosa. Y es que Diomande ya expresó en 2025, cuando era jugador del Leganés, un pensamiento muy extendido, y son las recurrentes ayudas arbitrales al Real Madrid. "Siempre" es el término exacto que utilizó el atacante marfileño después de un polémico arbitaje que sufrió contra los blancos.

VILLARREAL (CASTELLÓN ), 14/05/2025.- El centrocampista marfileño del Leganés Yan Diomande (i) tras la derrota de su equipo en el partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports, entre el Villarreal y el Leganés, este miércoles en el Estadio de la Cerámica. EFE/ Andreu Esteban / ANDREU ESTEBAN / EFE

Un polémico Madrid-Leganés

Fue en un partido que ganaron los blancos por tres goles a dos y en el minuto 94 hubo un posible penalti de Raúl Asencio sobre el propio Dimande que no dejaba dudas al jugador africano, pero que no fue señalado por el colegiado. El futbolista fue entrevistado por El Chiringuito y sus declaraciones no dejaron lugar a dudas, se sintió agraviado.

"Creo que la actuación del árbitro fue mala porque no fue falta a Mbappé en el gol, tampoco fue penalti... Pero el Real Madrid siempre es así", destacó un Diomande que sufrió un mal arbitraje frente al Real Madrid, equipo al que tiene muchas posibilidades de representar la próxima campaña.