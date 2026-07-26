Arbeloa empieza con ridículo su etapa en el Fulham

El debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del Fulham no dejó las sensaciones esperadas. Es cierto que fue en un amistoso, pero el conjunto londinense cayó por 0-2 ante el Norwich City de Championship en su primer encuentro de pretemporada, un resultado que supone el primer revés para el técnico español en su nueva etapa en el fútbol inglés.

Más allá del marcador, el amistoso sirvió para que Arbeloa comenzara a implantar su idea de juego en un equipo que todavía se encuentra muy tierno. El exentrenador de la cantera del Real Madrid apostó por realizar numerosas pruebas y repartir minutos entre gran parte de la plantilla, aunque el rendimiento colectivo dejó mucho que desear.

El Fulham mostró dificultades para generar ocasiones de peligro y también concedió espacios en defensa, aspectos que el cuerpo técnico deberá corregir antes del inicio de la Premier League. La derrota ha despertado las primeras dudas entre parte de la afición, aunque desde el club mantienen plena confianza en el proyecto liderado por Arbeloa.

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Arbeloa, durante el partido ante el Athletic / AGENCIAS

Reto de consolidarse en Premier

El entrenador español afronta ahora el reto de consolidar un bloque competitivo en una de las ligas más exigentes del mundo. Con varios amistosos todavía por delante y la posibilidad de incorporar nuevos refuerzos, Arbeloa espera que este tropiezo quede como una simple anécdota en el camino hacia una temporada en la que el principal objetivo será asegurar la permanencia del Fulham en la máxima categoría del fútbol inglés.