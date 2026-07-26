Aubameyang debuta con el Deportivo A Coruña

El Deportivo A Coruña y el Real Oviedo disputaron un amistoso serio que terminó con empate 0-0, marcado por el debut de Pierre-Emerick Aubameyang, uno de los fichajes más sorprendentes de LaLiga. El delantero gabonés jugó 63 minutos en el Carlos Tartiere y dejó buenas sensaciones sobre el césped, aunque no fue capaz de convertirlas en ocasiones claras de gol. Aunque acaparó todos los focos, Aubameyang todavía necesita más rodaje antes del inicio oficial de la competición.

Motivos para ilusionarse

Aun así, existen motivos para que los aficionados del Deportivo A Coruña se ilusionen con el fichaje. Además de sus detalles de calidad, desde el club destacan su actitud y compromiso. Fernando Soriano, director deportivo del conjunto gallego, declaró: "Lo que hemos visto de Aubameyang nos ha impactado. Por su actitud, su hambre. Por momentos defensivos también. Físicamente también llega bien y no parece que tenga 37 años. Nos aporta mucho. Ya no hablo de su calidad o de su prestigio…"

Aubameyang anotó un golazo frente al Villarreal / EFE

Gran inversión en fichajes

Por el momento, el Deportivo A Coruña está protagonizando un mercado de fichajes muy ambicioso para un club recién ascendido a LaLiga . Además de la incorporación de Pierre-Emerick Aubameyang, llamativa tanto por el prestigio del futbolista como por el impacto mediático de la operación, la entidad gallega ha realizado una importante inversión económica.

La operación más destacada fue el pago de la cláusula de Leo Román. El Deportivo A Coruña desembolsó 9 millones de euros para hacerse con los servicios del guardameta español, en una de las operaciones más relevantes del verano.

Además, el Deportivo A Coruña también ha apostado por talento joven con los fichajes de Teun Gijselhart, Asp Jensen, Bright Ede y Lorenzo Amatucci. En total, el club gallego acumula 26 millones de euros invertidos en la reconstrucción de su plantilla de cara a la próxima temporada.

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Los blanquiazules debutarán en LaLiga el próximo 17 de agosto frente al Elche CF, un encuentro que servirá para comprobar si la inversión económica realizada por el club comienza a dar sus frutos.