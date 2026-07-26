Bryan Zaragoza, fichaje sobre la mesa con una exigencia del Bayern

Bryan Zaragoza se ha convertido en uno de los futbolistas habituales en el mercado de fichajes. Su marcha al Bayern de Múnich en pleno éxtasis tras sus buenos partidos con el Granada parecían divisar un jugador con uno contra uno, con talento y con gol, pero por el momento Bryan Zaragoza no ha confirmado todas esas expectativas que había sobre su figura. Por todo eso, Bryan Zaragoza acabó cedido en Osasuna, también en el Celta y después en la Roma y ahora el Bayern Múnich parece cansado de tanta cesión y ha tomado una decisión. Lo quiere fuera en este mercado de fichajes, pero en calidad de traspaso y no de préstamo. ¿Cómo afecta eso a Sevilla y Málaga, dos equipos que lo tenían como un posible objetivo?

La realidad es que la situación económica del club hispalense es complicada. Está liberando masa salarial, quiere cambiar los extremos y la revolución de plantilla necesita dos cosas: salida de jugadores como Vargas y Ejuke, dos futbolistas que salvo sorpresa no continuarán, y el fichaje de algunos nombres pero de bajo coste o cedidos. Bryan Zaragoza entraba en ese segundo bloque, pero lo cierto es que no es barato ni mucho menos. O no lo es al menos dentro del contexto que esperaba el Sevilla.

Algo similar sucede en el Málaga. El cuadro de Funes quiere verticalidad, nivel y algo de experiencia en la élite, pero también quiere tener cierta cabeza en un mercado en el que tiene que atacar muchas operaciones distintas. Bryan Zaragoza era más un sueño que una opción real. Siempre y cuando fuera cedido. Pero lo cierto es que según apuntan en Alemania, el Bayern se ha negado a esa posibilidad de cesión y lo quiere fuera como traspaso.

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