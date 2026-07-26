L’Eliana supera a l’Alcúdia en un disparatado encuentro

El CDFB L’Eliana debutó en el COTIF Cañamás Naranja con una victoria de mérito. Las jugadoras entrenadas por Pepe Pla se mostraron más efectivas en el área y firmaron un justo triunfo por 2-0 visto lo visto sobre el verde. La UE Alcúdia, sus rivales, se mostraron como un equipo voluntarioso frente a un rival de superior categoría.

Inicio del partido

El partido comenzó con ambos equipos midiendo a sus rivales. Ambos conjuntos cimentaban el juego entre la defensa y el medio campo y evadían riesgos. En el minuto 8, la 22 de la UE Alcúdia, Elvira Martí, lo intentaba desde la derecha, pero su centro raso acababa en manos de la portera rival. Dos minutos más tarde, la 12 del CDFB L’Eliana, Carla, lo intentaba con una jugada individual sin suerte. Eran combinaciones de tanteo, donde se imponían las defensas. Las jugadoras de ambas escuadras no escatimaban esfuerzos.

Lance de juego durante el UE Alcúdia-CDFB L'Eliana / COTIF

Las integrantes del once del CDFB L’Eliana se iban haciendo poco a poco con el control del encuentro y, en el minuto 17, Marta abría el marcador culminando un buen pase filtrado por su compañera Alejandra. La delantera leyó que la portera Vega realizaba una media salida y aprovechó la ocasión para firmar el 1-0. La 23 de las locales, Marta, era una de las jugadoras más destacadas del encuentro. Se mostraba como una futbolista trabajadora y combativa. En el minuto 25, su compañera Kristina lo intentaba desde fuera. La UE Alcúdia no le perdía la cara al encuentro, aunque sus balones largos eran despejados por las defensas rivales o por la colocación adelantada de la arquera Eva García.

Diez cambios en el descanso

Ambos preparadores realizaron cinco cambios en el descanso. Las de la Ribera entraron algo más enchufadas, buscando la igualada. Poco a poco, el ritmo se igualaba. El marcador no se movía y las ocasiones se contaban a cuentagotas. La colegiada controlaba sin problemas un encuentro de guante blanco, sin feas entradas ni protestas. Y en el minuto 52, Ana Calatayud (19) tuvo el empate en sus botas tras hacerse con un mal despeje de la portera del CDFB L’Eliana. Era una ocasión de oro. Sin embargo, su remate final no encontró portería.

El 2-0 definitivo

Un minuto después, Carla (12) se sacó un buen disparo que atajó la portera del CDFB L’Eliana con una parada de mérito. Poco a poco, el partido se animaba con nuevas ocasiones. Ambos conjuntos apostaban por apurar sus opciones. Y llegaba el 2-0 definitivo en el minuto 56. Carla marcaba un gran gol con un disparo desde la frontal de mucho mérito.

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El partido llegó al final. El 2-0 fue un resultado justo. El CDFB L’Eliana suma tres puntos en el COTIF Cañamás Naranja tras un estreno convincente.