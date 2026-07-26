Crónica: Marruecos doblega al Sevilla y espera rival en semifinales

Marruecos y Sevilla se enfrentaron en un encuentro de alto voltaje. Los marroquíes llegaban como líderes de grupo y los hispalenses necesitaban la victoria para apurar sus opciones al máximo. El partido estuvo marcado por la alta tensión. Los africanos fueron mejores de cara al gol y esperan rival en semifinales.

Inicio vibrante

El encuentro comenzó de forma vibrante, con algún pique tempranero entre los jugadores incluido. En el 3', el 21 marroquí Eddaouidi se sacó un disparo de mérito que despejó el portero rival. Y dos minutos después, Essaaidi conectó un cabezazo que acabó impactando en la cepa del poste. Marruecos protagonizaba las primeras ocasiones. Los pupilos de Ludovic Batelli se hacían con el ritmo del encuentro y comenzaban a encimar a sus rivales a base de intensidad y centros desde las bandas. En el otro lado de la balanza, sus rivales de casaca blanca no eludían los choques y eran conscientes de la importancia de la cita. Todos los indicios apuntaban a un partido de alta intensidad. En el minuto 13, Luis Torres (12) conectaba un remate tras centro desde la derecha en la mejor oportunidad de los suyos.

Un jugador de Marruecos centra un córner en el COTIF 2026 / Cesar March

El encuentro se electrificaba y en el 25' el colegiado David González amonestaba a Hamza y Uyi, ambos con el dorsal 7, por el enésimo rifirrafe entre jugadores de ambas escuadras. El propio Hamza robaba un balón en el 27' e intentaba sorprender a un adelantado Antonio sin éxito.

El partido transcurría por los mismos derroteros, siendo las defensas quienes capitalizaban el juego. El marcador no se movió en la primera parte y todo se quedaba abierto. Tras el pitido, el árbitro expulsó al seleccionador marroquí, Ludovic Batelli, por protestar de forma reiterada. La primera parte antecedía un duelo muy intenso. Quedaba mucha tela por cortar. La vuelta de vestuarios se saldaba con cuatro cambios: uno por el lado marroquí y tres por el sevillista.

Mellali abrió el marcador

En el minuto 42 se abría el marcador con un gol de Mellali (8), que empaló un rechace y firmó un disparo imposible para el cancerbero del Sevilla FC. En el 44', el 17 del Sevilla FC lo intentaba desde fuera. En los banquillos se decretaban más cambios, con ambos conjuntos buscando piernas frescas para afrontar los últimos minutos. En el 55', Chupe (17) conectó un remate mordido tras un balón largo que se marchó desviado.

Y en el 60', Anane (9) aprovechó un despeje defectuoso del portero del Sevilla FC para ampliar la ventaja de Marruecos. El partido seguía con el detector Geiger al máximo. Se aventuraban minutos de alta tensión. La expulsión del 8 marroquí por doble amarilla caldeaba los ánimos. El combinado marroquí no se metía atrás, sino que seguía apostando por una presión alta. El Sevilla FC, por su parte, llamaba a cuarteles e intentaba llegar desde las bandas. El cansancio comenzaba a aparecer sobre el verde, pero la tensión no decrecía. En el 77', Marruecos volvía a disponer de una buena oportunidad con un disparo lejano. Y un minuto después llegaba el tercer gol, obra de Zouhair, tras aprovechar un rechace generado por una jugada de Abdelghafour. En el tiempo añadido, el 18 del Sevilla FC lo intentaba sin éxito. El partido ya estaba sentenciado.

Noticias relacionadas

Marruecos espera rival

Marruecos goleó 3-0 al Sevilla FC y se convierte en líder de grupo. El conjunto marroquí ha ido de menos a más en el torneo, confirmando su candidatura con una victoria contundente.