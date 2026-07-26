A Florentino Pérez le saldrá caro el capricho de Rodri: este es el precio que pide el Manchester City

El futuro de Rodri sigue siendo uno de los grandes focos del mercado de fichajes. El centrocampista español, considerado una pieza clave del Manchester City independientemente de haber salido como flamante campeón del mundo con España, continúa en la órbita del Real Madrid, aunque su posible incorporación está lejos de ser sencilla.

Rodri, MVP del Mundial / AGENCIAS

Según Mundo Deportivo, el conjunto inglés ha dejado clara su postura y no está dispuesto a negociar por debajo de los 80 millones de euros. Esa cifra supone un importante obstáculo para el club blanco, que valora al jugador, pero considera demasiado elevada la cantidad exigida por la entidad inglesa. Y más, cuando no hay unanimidad en Valdebebas sobre su fichaje.

Rodri, que termina contrato en 2027, sigue sin renovar con el City, una situación que mantiene abiertas las especulaciones sobre su futuro. El internacional español viene de reforzar su estatus tras un gran rendimiento en el Mundial, donde volvió a demostrar que es uno de los mejores centrocampistas del panorama internacional tras coronarse Balón de Oro del torneo.

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Necesidad de vender

En el Real Madrid existe cierto consenso sobre el nivel deportivo del jugador, pero cualquier operación dependerá de que las condiciones económicas sean más favorables. Y más ante la necesidad de vender a futbolistas como, por ejemplo, Camavinga. Por el momento, la distancia entre las pretensiones del Manchester City y la valoración madridista impide que las negociaciones avancen de forma definitiva.