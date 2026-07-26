Kang In Lee y Baena volverán a jugar juntos 10 años después

Kang In Lee es nuevo jugador del Atlético de Madrid desde el 25 de julio. El surcoreano llega desde el PSG y vestirá de rojiblanco hasta junio de 2031. Pocos minutos después del anuncio de su fichaje, las redes sociales se han revolucionado por el comentario de uno de sus nuevos compañeros de equipo. El protagonista fue Álex Baena, que escribió: “Bienvenido amigo, con muchas ganas de volver a jugar juntos”.

Compartieron equipo, pero no club

El mensaje desconcertó a la mayoría de aficionados, porque los jugadores nunca han coincidido en el fútbol profesional y en principio tampoco habían jugado en el mismo club durante las categorías inferiores. Mientras que Kang In comenzó su carrera en la cantera del Valencia, Álex Baena lo hizo en la del Villarreal. Pues fue precisamente durante esta etapa en la que, aunque no jugaran en el mismo club, si que llegaron a compartir equipo.

Pocos minutos después del comentario de Baena, en redes sociales comenzó a correr como la pólvora una foto de ambos jugadores juntos posando con la misma equipación. Los dos aparecen en la fila de abajo, Baena es el primero por la izquierda y Kang In está situado justo en el medio. Fue durante las categorías sub-15 y sub-16 de la selección de la Comunitat Valenciana. Como curiosidad, en la imagen también aparece otro exvalencianista: Hugo Guillamón, que está situado en la parte derecha de la fila superior.

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Repetirán la foto, pero de rojiblanco

Ahora, ambos jugadores podrán repetir la imagen vestidos de rojiblanco. Eso si, no será hasta la semana del 10 de agosto porque Baena todavía se encuentra de vacaciones tras haberse proclamado campeón del mundo.