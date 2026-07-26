Mauritania vislumbra en el COTIF su futuro futbolístico

Si por algo ha destacado un torneo como el COTIF a lo largo de su amplia historia ha sido por la presencia de equipos y selecciones de todo el planeta, internacionalizando una competición asentada en el panorama veraniego futbolístico. Desde aquellos tiempos dominados por la URSS o la Brasil de Cafú o Junior Baiano, a la presencia de clubes de primer nivel -el Real Madrid de Raúl o Casillas y el F.C Barcelona de Iván de la Peña, por ejemplo- se ha unido en los últimos años selecciones potentes como Argentina, Chile o Uruguay. O la presencia de combinados nacionales de otros continentes como Qatar, Arabia Saudí o Mauritania.

En este último caso, se trata de un combinado que ya se puede definir como un “clásico” del torneo. Un equipo que se ha convertido en uno de los agitadores de la cita celebrada en la Ribera. Los conocidos como “Leones de Chinguetti” llevan varios ejercicios subiendo de nivel en cada visita a Els Arcs. Este año suman sus dos partidos -CD Castellón y Valencia CF han sido sus rivales- por victorias. Opositan a ser el campeón este año. En la edición 2025 abrazaron las semifinales en la que ha sido su mejor clasificación histórica en el torneo. Su juego está basado en la presión y el brío físico. Son un equipo compacto que espera el fallo del rival. Vienen con un plan y una estrategia muy marcada. Y les está funcionando.

Mauritania en el duelo contra el Valencia / Cesar March

Los mauritanos vislumbran su futuro en el COTIF. Han mejorado muchísimo desde que pueden evaluar su nivel internacional en la cita alcudiana. Consiguió clasificarse por primera vez a la Copa Africana de Naciones en 2019, un hito histórico. Repitió su presencia en 2021 y en su última participación alcanzó los octavos de final en 2025, firmando la mejor actuación de su historia.

Mauritania en el duelo contra el Valencia / Cesar March

2014: la primera visita

La primera participación de la selección nacional de Mauritania en el COTIF tuvo lugar en el año 2014. Luego, con el tiempo su presencia sobre el verde de Els Arcs se ha asentado. Entonces, finalizaron el año en la posición 137ª del ranking mundial FIFA. Este año están situados en el escalón 113º de la clasificación, situándose de forma habitual en la horquilla que va de los puestos 100º y 115º.

En las últimas participaciones han dejado momentos de nivel, como cuando su guardameta Hamedy marcó un gol desde su propia portería, dejando uno de los vídeos virales de la edición 2025 del COTIF.

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N’Daw al fútbol armenio

Que la presencia en el torneo de l’Alcúdia se convierte en un escaparate especial para equipos y jugadores no es ninguna sorpresa. Muchos son los casos mauritanos que confirman este escenario. Un ejemplo de ello es lo vivido por N’Daw, máximo goleador con Mauritania en la edición 2025 del COTIF e incluido en el once ideal del torneo. Todo apunta a que sus actuaciones en el verde de Els Arcs fueron claves para su fichaje por el Sardarapat FC de Armenia. Desde el COTIF dio el salto al fútbol europeo. Otro nombre a destacar es el de Moctar Sidi El Hacen, jugador mauritano que actualmente milita en el Difaâ El Jadida de la liga marroquí tras militar en diferentes canteras y en equipos españoles como el Lugo. De hecho, su actuación en la edición 2014 del COTIF le valió para firmar con el Levante UD.