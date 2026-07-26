Media Europa, dispuesta a fichar a Tornike Kvaratskhelia

Con solo 16 años, Tornike Kvaratskhelia dio un nuevo paso en su prometedora carrera al estrenarse como titular en competición europea durante el partido de los playoffs de la Conference League frente al Zalgiris. El joven futbolista respondió con una actuación muy convincente, demostrando personalidad y calidad en un escenario de máxima exigencia pese a su corta edad.

Hermano menor de Khvicha Kvaratskhelia, una de las grandes estrellas del fútbol europeo, Tornike dejó detalles que rápidamente despertaron la atención de aficionados y analistas. Su forma de conducir el balón, desequilibrar en el uno contra uno y atacar los espacios recordó inevitablemente al internacional georgiano, hasta el punto de que muchos destacaron el enorme parecido entre ambos sobre el terreno de juego.

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Tornike Kvaratskhelia. / AGENCIAS

Extremo rápido y habilidoso

Su actuación no ha pasado desapercibida y ya empieza a generar expectación en Europa. Varios clubes siguen de cerca la evolución del joven talento georgiano, que continúa dando pasos firmes en su crecimiento. Con apenas 16 años, Tornike Kvaratskhelia se perfila como una de las grandes promesas del fútbol de su país y un nombre a tener muy en cuenta de cara al futuro.