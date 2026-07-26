Expediente X con Oso en el Sevilla FC con su salida en marcha

El Sevilla FC sigue trabajando en vistas a la temporada 26/27 después de un curso en el que tuvieron más problemas de los esperados. El equipo logró la salvación en los últimos compases de la temporada tras la llegada de Luis García Plaza, que sigue en el banquillo de Nervión. Con el técnico madrileño, el Sevilla sigue preparando la temporada y este mismo domingo tenían un amistoso contra el Ceuta que empezó a las 21:00 y en el que no estaba entre los convocados Oso, quien está en la rampa de salida, aunque el Sevilla sigue pidiendo una cifra superior a los 10 millones de euros por el jugador, que todavía no ha renovado.

Oso marcando para el Sevilla / SFC

En España, Oso cuenta con varias ofertas entre las que se encuentran la de la Real Sociedad y también cuenta con alguna propuesta del extranjero, como es el caso de la Fiorentina, aunque ninguno de los dos ha perdido por el momento la cabeza por el lateral. En especial porque la Real Sociedad cree que cada semana puede bajar el precio del lateral. El futbolista sin embargo no se ha ejercitado en el encuentro contra el Ceuta y eso ha hecho levantar los rumores. "Oso no será de la partida debido a una contusión en el cuádriceps de su pierna derecha", ha sido la explicación del Sevilla en redes.

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El lateral izquierdo

El problema con ese costado izquierdo del Sevilla es importante. En estos momentos Gabriel Suazo es el titular porque no hay mucho más si Oso termina saliendo. Cabe recordar que Adrià Pedrosa volvió de su paso en el Elche después de que el cuadro ilicitano no ejerciera su opción de compra. En principio, el club quiere conseguir una salida para el lateral izquierdo y si sale Oso acudir al mercado para cerrar la incorporación de otro dueño para ese carril. Eso es la teoría, pero la práctica es más complicada y la preocupación de algunos aficionados ya es que finalmente, en caso de salida de Oso, sea que Suazo y Pedrosa sean los que finalmente ocupen la posición de titular y suplente.