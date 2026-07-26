Pedro Porro reta a un compañero de la selección a pegarse en la Velada VII de Ibai Llanos

Pedro Porro fue uno de los protagonistas inesperados de ‘La Velada del Año VI’. El lateral de la selección española acudió al evento organizado por Ibai Llanos junto a Alejandro Grimaldo, apenas unos días después de proclamarse campeón del mundo con España, y dejó varios momentos divertidos durante su aparición ante los aficionados.

Pedro Porro celebra su gol ante Francia / AGENCIAS

El jugador del Tottenham recordó el camino recorrido hasta conseguir la segunda estrella para la selección española y habló de la importancia de superar los momentos complicados. Porro reconoció que no siempre tuvo una etapa sencilla con la Roja, pero destacó el valor de la disciplina y la mentalidad para conseguir sus objetivos. El lateral se ha convertido en una pieza importante para Luis de la Fuente durante el Mundial, consolidándose en el carril derecho y aportando tanto en defensa como en ataque.

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Pedro Porro vs Marc Cucurella

Durante la entrevista llevada a cabo entre combates, el futbolista extremeño también se animó a responder a una pregunta relacionada con un posible combate en ‘La Velada’. Aunque aseguró ser una persona tranquila, terminó señalando entre risas a uno de sus compañeros de la selección española: Marc Cucurella. "A ver, soy un chico muy tranquilo, la verdad. Pero me gustaría pegarme con Cucurella", respondió el futbolista del Tottenham. La respuesta provocó uno de los momentos más comentados de la noche y volvió a mostrar el buen ambiente que existe dentro del vestuario campeón del mundo.