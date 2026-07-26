Problemas para Warren Madrigal en Estados Unidos

La aventura de Warren Madrigal en la MLS no está siendo tan lineal como muchos esperaban. El delantero costarricense comenzó la temporada alternando titularidades y suplencias en el Nashville SC, pero con el paso de las jornadas ha ido perdiendo protagonismo dentro de la rotación del equipo. Aunque dejó buenas sensaciones en algunos encuentros e incluso respondió con goles saliendo desde el banquillo, todavía no ha conseguido asentarse como una pieza fija en el once inicial.

El atacante de 21 años aterrizó en Estados Unidos a comienzos de 2026 después de destacar con el Deportivo Saprissa y convertirse en una de las grandes promesas del fútbol costarricense. Nashville apostó por su velocidad, movilidad y capacidad para jugar en varias posiciones del ataque, pero la competencia en la plantilla y su irregularidad en los primeros meses han reducido su protagonismo en las últimas semanas.

La situación recuerda, en cierta medida, a su breve y anecdótico paso por el Valencia. Madrigal brilló con el Mestalla, donde dejó un gran rendimiento goleador, pero apenas tuvo oportunidades con el primer equipo. Su única aparición oficial llegó en la Copa del Rey, convirtiéndose en el primer futbolista costarricense en debutar con el conjunto valencianista, aunque aquella experiencia no tuvo continuidad y terminó regresando a su país tras no ejecutarse la opción de compra.

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Warren Madrigal en el último amistoso del VCF Mestalla / Academia VCF

Situación que revertir

Ahora, el reto del internacional costarricense pasa por recuperar el protagonismo en Nashville y demostrar el potencial que le convirtió en una de las grandes apuestas del club estadounidense. A sus 21 años sigue teniendo margen de crecimiento, pero necesitará aprovechar cada oportunidad para volver a ganarse un sitio en los planes del cuerpo técnico y relanzar una carrera que continúa despertando expectación tanto en Costa Rica como en la MLS.