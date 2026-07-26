El Racing de Santander ataca dos fichajes antes del inicio liguero
El cuadro de José Alberto López quiere acertar con el lateral izquierdo y con el centro del campo antes del arranque de la competición
Canales ha sido el gran fichaje hasta el momento en su vuelta a la máxima categoría
Los recién ascendidos siguen moviéndose para lograr cerrar fichajes antes del inicio de LaLiga 2026/27. El Racing de Santander es uno de los equipos que mejor fútbol desplegó la pasada temporada y que conquistó el campeonato por delante del Deportivo de la Coruña y del Málaga, que necesitó de una promoción de ascenso histórica para superar al Almería. Con todo eso, José Alberto López ya tiene a algunos jugadores cerrados como Facu González y Villalibre, con los que ya contó el pasado curso, y la guinda del pastel, Sergio Canales. Ahora está trabajando dos operaciones nada sencillas, pero que elevarían el nivel del cuadro del Sardinero.
El primero de ellos es Jofre Torrents. El lateral izquierdo es un jugador que cuenta con el interés del Ajax de Ámsterdam, entre otros, que tiene al técnico español Míchel en el banquillo. Como adelantó el diario As, el objetivo del cuadro holandés es hacerse con la cesión de un jugador que tiene una pinta sensacional y que incluso sumó tres partidos con el FC Barcelona la pasada campaña. A pesar de eso, la competencia en el lateral era total con Cancelo a pierna cambiada, Balde y Gerard Martín, que acabó actuando como central, como jugadores habituales también en esa zona.
El Barcelona quiere una cesión del jugador y no una venta porque hay muchas expectativas puestas en el futbolista, que para muchos es uno de los grandes talentos de La Masía. El Racing de Santander cuenta con las buenas relaciones que hay entre clubes y además con que al Barcelona le parecería una buena decisión que siga en España, para tener más control sobre él y para que dispute la primera división española.
El interés en Matri
Torrents sería el jugador elegido para el lateral izquierdo, mientras que Nicolò Schira apuntaba a Matteo Prati como uno de los deseos del Racing de Santander para el centro del campo. Aunque jugó la temporada pasada en el Torino, Prati pertenece al Cagliari, que buscaría una nueva cesión en busca de tener minutos y que siga creciendo un jugador que ha sido habitual en la selección italiana Sub-21. Según apuntan desde Italia ambos clubes están negociando para cerrar pronto esa cesión.
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