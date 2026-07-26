El Real Madrid tiene tomada la decisión sobre el futuro de Mastantuono

El Real Madrid ha decidido que la mejor opción para Franco Mastantuono pasa por una cesión que le permita seguir creciendo y sumar minutos al más alto nivel debido a la alta competencia que tendrá una temporada más en el frente madridista. El joven talento argentino tiene un gran futuro por delante, pero en el club blanco consideran que una etapa fuera del Santiago Bernabéu puede ayudarle a completar su formación antes de competir por un puesto en la primera plantilla.

Franco Mastantuono of Real Madrid CF and Gerard Gumbau of Rayo Vallecano compete for the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Rayo Vallecano at Santiago Bernabeu stadium on February 01, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 01/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

River Plate, equipo del que procede, permanece atento a la situación y suspira por volver a contar con uno de los futbolistas más prometedores que han salido de su cantera. En Argentina ven con ilusión la posibilidad de que Mastantuono regrese temporalmente al equipo donde se dio a conocer y le permitió su salto a Europa, aunque son conscientes de que la decisión final dependerá de los planes del Real Madrid.

Noticias relacionadas

Cesión cercana

La entidad madridista, por ahora, prioriza una cesión en Europa. En Valdebebas creen que lo más beneficioso para su evolución es que el centrocampista se adapte al ritmo y las exigencias del fútbol europeo, por lo que estudiarán las propuestas que garanticen minutos, protagonismo y un entorno adecuado para que Mastantuono continúe desarrollando su enorme potencial.