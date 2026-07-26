El Real Madrid tiene tomada la decisión sobre el futuro de Mastantuono
El argentino se marchará cedido en territorio europeo a pesar de que River Plate anda pendiente de su situación
El Real Madrid ha decidido que la mejor opción para Franco Mastantuono pasa por una cesión que le permita seguir creciendo y sumar minutos al más alto nivel debido a la alta competencia que tendrá una temporada más en el frente madridista. El joven talento argentino tiene un gran futuro por delante, pero en el club blanco consideran que una etapa fuera del Santiago Bernabéu puede ayudarle a completar su formación antes de competir por un puesto en la primera plantilla.
River Plate, equipo del que procede, permanece atento a la situación y suspira por volver a contar con uno de los futbolistas más prometedores que han salido de su cantera. En Argentina ven con ilusión la posibilidad de que Mastantuono regrese temporalmente al equipo donde se dio a conocer y le permitió su salto a Europa, aunque son conscientes de que la decisión final dependerá de los planes del Real Madrid.
Cesión cercana
La entidad madridista, por ahora, prioriza una cesión en Europa. En Valdebebas creen que lo más beneficioso para su evolución es que el centrocampista se adapte al ritmo y las exigencias del fútbol europeo, por lo que estudiarán las propuestas que garanticen minutos, protagonismo y un entorno adecuado para que Mastantuono continúe desarrollando su enorme potencial.
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