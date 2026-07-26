Dudas en el Sevilla FC contra el Ceuta y en el mercado de fichajes (2-1)

El Sevilla ha jugado este mismo domingo un amistoso contra el Ceuta y lo cierto es que su puesta en escena ha sido muy gris. Muchos problemas para un equipo que hasta el momento prácticamente no se ha reforzado y que más allá de algunos canteranos con buena pinta sigue dejando un mal sabor de boca evidente. Por lo que mostró el pasado curso y por lo que está evidenciando en una pretemporada en la que no hay grandes noticias. Incluso la salida de algunos importantes como Oso, que puede abandonar la entidad y que no ha estado en el amistoso, genera algunas dudas en torno al equipo de Luis García Plaza. Por su parte, Peque, ahora con el 10 a la espalda, fue el encargado de abrir el marcador más allá del minuto 60, pero pocos instantes después el Ceuta contestaba y dejaba claro que a nivel defensivo el equipo también hace aguas.

Jaume Puig

La afición del Sevilla está cansada de ver cómo verano tras verano el equipo tiene menos calidad y falta competitividad. Para colmo, algunos de los jugadores de calidad como Oso y Vargas parece que saldrán del club y otros como Ejuke también están en la rampa de salida. En ese sentido, el Sevilla afronta un verano clave para no ver peligrar de nuevo la categoría, pero parece que la propiedad no está muy por la labor. Los seguidores explotaron durante el encuentro en redes sociales por la imagen de los suyos que, más allá de ser un duelo de pretemporada, siguen sin encontrar el camino al buen juego. Y eso que Luis García Plaza lo está intentando de todas las maneras, pero sin fichajes se antoja complicado. Mientras tanto son los canteranos, como Miguel Sierra y Jesuly, los que tiran del carro con gol y asistencia respectivamente para el 2-1 definitivo en la ciudad deportiva del Sevilla.

Guridi y Juan Iglesias, dos de los recién llegados

El encuentro no tuvo sobre el terreno de juego a un buen número de futbolistas de la primera plantilla, bien por lesión o bien porque están apartados, pero sí contó con dos de las caras nuevas: Juan Iglesias y Guridi. El primero de ellos se marchó en el minuto 71, ya con el 1-1 en el marcador y sin dejar grandes alardes técnicos ni de juego. Eso sí, se le vio serio en defensa, su mejor cara. Por su parte, Guridi fue de los más participativos en el centro del campo. En el primer tiempo estuvo cerca de marcar gol con un disparo desde la frontal espectacular que se marchó cerca de la meta del Ceuta. En el segundo fue el encargado de dar la asistencia a Peque en el gol mostrando otra de sus virtudes, sus apariciones en el área.

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La actuación de los dos no da para ilusionarse ni mucho menos porque todavía hacen falta muchos fichajes y eso es algo que pide la afición a gritos. Sin embargo, el Sevilla FC está yendo al mercado prácticamente sin dinero y sin solucionar primero algunas de las situaciones de la operación salida. Eso demuestra que, como le sucede al Valencia CF, empezará la competición con muchos de los jugadores que participarán en la 26/27 todavía sin estar en la entidad. Un problema gordo, como de costumbre.