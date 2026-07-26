Vinícius se la pega con Brasil... y también en vacaciones

Vinícius Júnior continúa disfrutando de sus últimos días de vacaciones antes de incorporarse a la pretemporada del Real Madrid. El delantero brasileño ha elegido Jamaica como destino para desconectar tras un intenso verano marcado por la disputa del Mundial y lo está haciendo acompañado por un grupo de amigos y por su pareja, Virginia Fonseca, con la que recientemente retomó su relación.

Sin embargo, su estancia en el Caribe ha dejado una anécdota que rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales. Mientras conducía un buggy por las instalaciones del complejo hotelero en el que se hospeda, Vinícius terminó saliéndose del camino en un pequeño incidente que quedó grabado en vídeo. Las imágenes, compartidas por Virginia Fonseca en sus redes sociales, muestran el momento entre risas y confirman que todo quedó en un simple susto, sin que ninguno de los ocupantes sufriera daños.

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Vacaciones con su futuro en el aire

El brasileño aprovechará estos últimos días de descanso antes de regresar a Madrid, donde le espera una cita importante con el club blanco. Además de comenzar a preparar la nueva temporada bajo las órdenes de José Mourinho, Vinícius también deberá abordar su situación contractual, ya que la renovación de su contrato sigue siendo uno de los asuntos pendientes del verano en el Santiago Bernabéu.