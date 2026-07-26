Vinícus la 'lía' y mete en una encrucijada a Julián Álvarez

El mercado de fichajes empieza a moverse y una de las operaciones que podría provocar un efecto dominó tiene como protagonistas a Vinícius y Julián Álvarez. El Arsenal ha puesto su mirada en el delantero brasileño del Real Madrid y su posible ofensiva podría modificar los planes del conjunto inglés, que también tenía al atacante argentino como uno de sus grandes objetivos para reforzar su ataque.

Vinicius pide perdón a los aficionados de Brasil tras la eliminación del Mundial. / EFE

La situación de Vinícius, pendiente de resolver algunos aspectos de su futuro en el Real Madrid, ha despertado el interés de varios grandes clubes europeos. El Arsenal estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para intentar hacerse con sus servicios. Sin duda una operación de gran impacto que cambiaría la planificación deportiva de los ‘gunners’ para la próxima temporada.

Este movimiento podría afectar directamente a Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid era una de las alternativas que manejaba el Arsenal, pero la posibilidad de incorporar a Vinícius habría provocado que el club londinense valore nuevas prioridades. El argentino sigue siendo un futbolista muy cotizado y su futuro continúa generando interés entre varios equipos de primer nivel.

Julián Álvarez, con la camiseta del Atlético de Madrid / EFE

El Barça, atento

Mientras tanto, el Barcelona permanece atento a la situación de Julián Álvarez, consciente de que cualquier cambio en el mercado puede abrir nuevas oportunidades. El conjunto azulgrana considera al delantero argentino un perfil muy atractivo por su calidad, polivalencia y capacidad goleadora, aunque cualquier operación dependerá de las circunstancias económicas y de los movimientos que se produzcan en los próximos meses.

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El posible fichaje de Vinícius por el Arsenal se convierte así en una de las piezas que pueden alterar el mercado. Un solo movimiento de un gran club puede desencadenar una cadena de decisiones que afecte a varios equipos, y Julián Álvarez aparece como uno de los nombres que podría verse condicionado por esta situación.