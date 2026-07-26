Vozinha ya tiene equipo tras su Mundial más viral

Vozinha continuará su carrera en Colo Colo. El veterano guardameta de 40 años alcanzó un acuerdo para incorporarse al histórico club chileno después de convertirse en una de las grandes sensaciones del Mundial de 2026 gracias a su enorme participación con Cabo Verde.

Vozinha, ante Argentina / EFE

Su destacada actuación con la selección de Cabo Verde llamó la atención de aficionados y clubes de todo el mundo. Vozinha fue uno de los protagonistas del torneo gracias a sus intervenciones decisivas, especialmente en los encuentros frente a España y Argentina, donde firmó actuaciones que impulsaron la histórica participación de su selección.

El portero llega como agente libre tras finalizar su etapa en el Chaves de Portugal. La operación fue confirmada por el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, quien explicó que ambas partes alcanzaron un acuerdo y que solo restan los últimos trámites antes de la presentación oficial del futbolista.

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El portero más viral

Además del rendimiento deportivo, el fichaje también supone un importante impacto mediático para el conjunto chileno. La popularidad de Vozinha creció de forma espectacular durante el Mundial, convirtiéndose en uno de los jugadores más seguidos y comentados del torneo. Ahora, el experimentado guardameta buscará aportar su liderazgo y experiencia en un Colo Colo que aspira a seguir peleando por los principales objetivos de la temporada.