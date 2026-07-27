Aarón Escandell renueva con el Real Oviedo

Buenas noticias en el Carlos Tartiere. El proyecto para regresar a Primera División ya ha comenzado y lo hace con la renovación de una de sus piezas angulares. Según ha podido conocer el diario La Nueva España, el club ovetense ha llegado a un acuerdo con Aarón Escandell para la ampliación de su contrato, al menos, por tres temporadas más. De este modo, uno de los mejores porteros durante la pasada campaña se compromete a seguir bajo los palos de la portería azulona hasta 2029 y otra más opcional por determinados objetivos.

Aarón Escandell en un partido con el Oviedo / @aaron_escandell

Con este movimiento, el Real Oviedo no se asegura solamente un portero de garantías. Con la rúbrica del contrato, cuyas cifras salariales ascienden considerablemente, en Oviedo se aseguran también una pieza clave dentro del vestuario. El de Carcaixent tiene como principal objetivo devolver al Tartiere a la máxima categoría del fútbol español, por lo que jugará a las órdenes de Julián Calero.

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La renovación significa una apuesta en firme por ambas partes. El Real Oviedo traslada a Escandell toda la confianza tras semanas de negociaciones. El portero de 30 años fue a lo largo de la temporada pasada el que más paradas hizo con un total de 148, lo que despertó el interés de clubes con mayor poderío económico y proyectos deportivos más apetecibles. Sin embargo, el valenciano continuará en el equipo que le dio una nueva oportunidad en 2024, tras tener poco protagonismo en la UD Las Palmas. Escandell, a falta de la firma, continuará siendo uno de los ídolos de la afición carbayona.