Italia cancela a Andrea Pirlo

El fútbol italiano está viviendo una profunda crisis que parece no tener fin. Tras confirmar su ausencia en el Mundial 2026, el propio gobierno del país ordenó una reestructuración total del ‘calcio’. El primer paso de esa renovación fue cambiar al presidente de la Federación Italiana de Fútbol. El elegido fue Giovanni Magaló, expresidente del Comité Olímpico Nacional Italiano, que debía encargarse de elegir al nuevo entrenador de la selección italiana. La decisión parecía estar clara y la leyenda del fútbol italiano Andrea Pirlo se iba a convertir en el encargado de iniciar una nueva reconstrucción en la 'azzurra', pero de repente todo ha saltado por los aires.

En las últimas horas, ha trascendido que Andrea Pirlo es embajador global de Fonbet, una casa de apuestas rusa cuya publicidad está prohibida en Italia. Debido a esta situación, Giovanni Magaló ha decidido romper unilateralmente el acuerdo con Pirlo. El exjugador de la Juventus no ha tardado en pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales.

Andrea Pirlo / SD

Pirlo rompe su silencio

“La colaboración profesional que ha sido objeto de la reciente controversia surgió en el contexto de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de índole comercial y deportiva. Atribuirle un significado político a esta colaboración implica atribuirme creencias que nunca he expresado y que no me pertenecen”, declaró Pirlo, que añadió: “El amor por Italia no depende de un trabajo. Es parte de mi historia, de mi identidad, y siempre estará conmigo”.

En su comunicado también agradeció el apoyo a Maldini y Leonardo por la estima y confianza que han depositado en él y aseguró que siempre ha ejercido su profesión cumpliendo las leyes de todos los países en los que ha trabajado.

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Los nombres que suenan para el banquillo de Italia

Tras la ruptura de las negociaciones con Andrea Pirlo, los nombres que suenan con más fuerza para coger los mandos de la selección italiana son Antonio Conte y Roberto Mancini. Llegue quien llegue, la exigencia y la presión serán máximas. Italia estará como mínimo 16 años sin jugar un Mundial y no puede permitirse volver a fallar. Además, ahora la crisis que está atravesando una de las selecciones más exitosas de la historia ha trascendido del plano deportivo al institucional.