Comunicado oficial de Kylian Mbappé tras el Mundial

Kylian Mbappé ha querido dirigirse a todos los aficionados franceses con una emotiva carta abierta tras la finalización del Mundial 2026. El capitán de la selección reconoció el dolor por no haber conseguido el título, pero destacó el orgullo por el esfuerzo realizado y el compromiso mostrado por todo el equipo durante el torneo.

El delantero, que terminó como máximo goleador del campeonato, aseguró que ese reconocimiento individual tiene un valor especial, aunque admitió que habría cambiado ese logro por levantar la Copa del Mundo junto a sus compañeros. "Duele y seguirá doliendo durante un tiempo", confesó el atacante, sin esconder la decepción por el desenlace del campeonato.

Mbappé también dedicó palabras de agradecimiento a sus compañeros, al cuerpo técnico y, especialmente, a la afición francesa, a la que elogió por mantenerse al lado del equipo incluso en los momentos más complicados. "Nunca abandonasteis la fe en nosotros, incluso cuando menos lo merecíamos", destacó, subrayando que el camino recorrido fue posible gracias al apoyo de millones de personas.

El futbolista recordó el orgullo que supone vestir la camiseta de Francia y ejercer como capitán de la selección, una experiencia que calificó como inolvidable. Asimismo, mostró su agradecimiento al ya exseleccionador Didier Deschamps y a todos los trabajadores que forman parte del entorno del combinado nacional.

France's head coach Didier Deschamps and France's forward #10 Kylian Mbappe shake hands after losing the 2026 World Cup football tournament third-place match between France and England at the Miami Stadium in Miami on July 18, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) / EFE

Para concluir, Mbappé lanzó un mensaje de esperanza de cara al futuro. Afirmó que, aunque este Mundial ha terminado con un sabor amargo, el equipo seguirá trabajando para volver a competir por los títulos. "Esta Copa del Mundo termina, pero la historia continúa", escribió el delantero, convencido de que aún quedan muchas páginas por escribir con la selección francesa.

Comunicado de Kylian Mbappé

“GRACIAS.

Un mes de emoción. De superar límites. De orgullo por llevar los colores de Francia.

De pasión, sobre todo, la misma que nos impulsa en el campo y que os impulsa a vosotros, frente a la pantalla como en las gradas. Eso es lo que vivimos juntos, UNA HISTORIA INCREÍBLE.

No trajimos un trofeo de equipo. DUELE Y SEGUIRÁ DOLIENDO DURANTE UN TIEMPO, no os voy a mentir sobre eso.

El título de máximo goleador, lo acepto con orgullo, pero habría sido mucho mejor con la copa encima.

Quizá os debíamos un final más bonito. Pero no siempre elegimos el final de la historia, elegimos lo que ponemos en ella, y lo pusimos todo. ESO, SÍ QUE NOS LLENA DE ORGULLO.

Gracias a mis compañeros. Sin su trabajo, sus carreras, sus pases, sin ese espíritu de equipo que nos llevó del primer al último partido, nunca habría marcado tanto. Este título les pertenece al equipo tanto como a mí.

De niño, soñaba con jugar en una Copa del Mundo, al menos una. He jugado en tres, he ganado una, y este año, tuve el orgullo de competir en ella con la banda de capitán. Nunca lo olvidaré.

Vosotros os quedasteis despiertos hasta tarde, a veces hasta la mitad de la noche dependiendo de las zonas horarias, para vernos jugar al otro lado del mundo, os reunisteis en casa, en bares, con familia o amigos, por toda Francia y más allá.

Otros estuvieron allí mismo con nosotros, en los estadios, con banderas sobre los hombros. Niños con ojos brillantes, hombres y mujeres de todos los orígenes y todas las generaciones juntos, unidos alrededor del mismo placer, el de compartir. Esa es la fuerza de este deporte

Y vosotros nunca nos fallasteis, ni siquiera en los momentos más duros, ni siquiera cuando lo merecíamos menos. Esta historia, la escribimos con millones de manos, no solo once en el campo, impulsados por el mismo fervor.

A Didier, ya le he dicho lo que tenía que decir, lo sabe. Gracias a él, a todo su equipo también, fisios, cocineros, entrenadores, conductores, todos aquellos a los que nadie ve nunca y sin los cuales nada de esto sería posible. Y a quienes nos acogieron en Estados Unidos durante toda esta competición.

El fútbol, en el fondo, sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, que trabajamos toda la vida para intentar dominar, pero sigue siendo un juego, con sus reglas simples que no han cambiado desde que empezamos a jugarlo: balón, gol, deseo de marcar. Por eso nos une a todos con la misma pasión.

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Esta Copa del Mundo llega a su fin, pero la historia, continúa. Habrá otros partidos, otras noches de verano o invierno en las que nos reuniremos de nuevo frente a este mismo juego, con el mismo deseo intacto. NO HEMOS TERMINADO DE JUGAR JUNTOS.