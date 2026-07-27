El contundente mensaje de Gianni Infantino tras el Mundial

Gianni Infantino ha respondido a las numerosas críticas que le señalan tras la final del Mundial entre España y Argentina. El mandamás de la FIFA ha publicado en sus redes sociales un comunicado en el que lamenta la reacción de un sector de la afición "consumida por el odio y la crítica" contra su figura. Infantino arremete en su mensaje hacia sus detractores que permanecen "detrás de bolígrafos y pantallas desprendiendo falsos rumores" y pide a los mismos que se tomen "un momento para reflexionar y ver fútbol".

El máximo dirigente recalca el papel desempeñado por la organización de la Copa del Mundo y explica el caso de Irán y su participación en el torneo sin conflictos mayores. Pese a que el conjunto iraní no pudo hospedarse en Estados Unidos por el contexto de guerra y el enfado por parte de la plantilla con la situación, Infantino destaca que la selección asiática fue apoyada por los aficionados una vez el balón comenzó a rodar. "Cuando el equipo iraní empezó a jugar, todos los cánticos en contra se volvieron a favor", añade el presidente de la FIFA.

Gianni Infantino, en un partido del Mundial . / EUROPA PRESS

Mensaje sobre las polémicas arbitrales

Gianni Infantino ha mencionado también en su publicación uno de los temas más comentados del Mundial: las decisiones arbitrales. El dirigente opta por 'normalizarlas' bajo la consigna de que las acciones cuestionables en torno al colegiado son "rutina y aceptadas en algunas de las grandes ligas del mundo" y, además, carga de nuevo contra los críticos asegurando que "aquellos países que emplean estas prácticas son los mismos que las están criticando".

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El mandatario concluye su mensaje invitando a los reprochadores a "reflexionar y meditar" y mostrándose "increíblemente orgulloso como presidente de la FIFA" de haber contribuido "a este espectáculo". "Porque solo nuestro maravilloso juego puede entregar un show tan extraordinario, un show donde todo el mundo se convierte en uno y reconecta como humanos", zanja Infantino en su comunicado.