Crónica: El Elche sorprende a Mauritania

Mauritania y el Elche CF llegaron con dinámicas muy diferentes a su último partido de grupos en la edición 2026 del COTIF. El combinado nacional aterrizaba como primero de grupo -con pleno de victorias- y la escuadra valenciana afrontaba la clasificación con un solo punto tras haber cosechado un empate ante el Valencia CF y una derrota contra el CD Castellón. Sin embargo, en el fútbol no hay nada escrito. Y las victorias se logran sobre el verde. Los de elástica franjiverde consiguieron una consistente victoria (1-2) que mejoraba sus opciones de abrazar las semifinales.

Ambos equipos entraron al césped con un plan claro. La selección africana apostaba por la presión y por penalizar los fallos del rival. Los ilicitanos, por su parte, intentaban dominar a través del control del esférico sin correr riesgos. Y en el minuto 4' llegó la primera ocasión de peligro. El 7 mauritano, Imam, recibió un buen pase y remató dentro del área. Su disparo fue atajado por el portero ilicitano.

Un jugador de Mauritania golpea el balón en el COTIF / Cesar March

2 goles en 2 minutos

En el minuto 8, una buena jugada entre Imam y Daoud -con varias paredes- finalizó en un claro penalti. Melainin (17) no perdonó y abrió el marcador. Y un minuto después llegó otra pena máxima, cuando el portero africano derribó al 9 ilicitano, Ivorra, tras un buen balón largo que llegó cruzado desde la defensa. Walid no fallaba y llegaba la igualada en el minuto 11. El gol dio brío a los ayer visitantes y el 19 franjiverde, Jara, intentaba una vaselina que lamió el travesaño. Era un partido agitado, no en vano el resultado final iba a ser clave para la clasificación del grupo. El Elche volvía a golpear con un disparo de Mallol (7) en el 16' que el portero mauritano sacaba con algún apuro. Los de uniforme franjiverde se enchufaban al partido y ponían toda la carne en el asador. Walid, en el 29', se marcaba otra jugada de mérito, aunque su chut final se iba por arriba. En el 33' el colegiado decretó cesión en el área mauritana, pero la jugada se difuminó sin peligro latente. Y en el 40' Mansour se sacó un disparo envenenado que el arquero del Elche despejó con algún problema. El partido se iba al descanso con empate en el marcador. No había nada decidido.

El míster mauritano introducía seis cambios, decretando la entrada en el campo de sus titulares en la zona de ataque. En el Elche CF solo entraba un nombre nuevo.

Un jugador del Elche y uno de Mauritania luchan por el balón / Cesar March

Los dos conjuntos mantenían su libreto y el partido seguía los mismos derroteros. Y el Elche CF volvió a golpear. Una buena jugada de Walid en el 47' acabó en los pies de Jara, que se sacó un golpeo cruzado ante el que no pudo hacer nada Mahmoud. El Elche había entrado mucho más ambicioso en el partido clave para la clasificación y su oficio, por el momento, estaba siendo recompensado.

Partido con expulsiones

Los mauritanos se quedaron con un jugador menos en el 56' por la doble amarilla cosechada por Amadou Sarr (6) en apenas tres minutos por dos duras entradas. El encuentro entraba en otra dimensión. El partido se embarraba por momentos y el Elche CF quería dormirlo a través del balón. En el 69' el 11 mauritano, Saad Camara, embocó a puerta, pero su disparo se estrelló en el cancerbero ilicitano.

Y en el 71' Walid volvió a intentarlo con un cabezazo cruzado. El 10 franjiverde se mostró como un jugador canchero, el mejor de los suyos con un partido muy completo. Generoso en el trabajo y con oficio y criterio, canalizó gran parte del ataque de su equipo. En el 75' el Elche volvió a contar con otra ocasión, pero el electrónico no se movía. Walid fue expulsado por una dura entrada en las postrimerías del encuentro. El marcador no se movió.

Ficha técnica

SN Mauritania

22- Yahya Mohamed (1. Mahmoud El Housein, 41')

12- Abdoul Aziz

2- El Hadj Sibi (5. Beiny Coulibaly, 63')

7- Imam Dine Sow (11. Saad Camara, 63')

12- Abdoul Aziz

14- Melainin Bidjel

17- Baba Niane (6. Amadou Sarr, 41')

19- Amadou Mansour (10. Hamidiu, 41')

20- N'Diaye Amadou

21- Diouly Bah (8. Amadou Ba, 41')

23- Oumar Daoud (4. Khalidou, 41')

25- Traoré Diougou (9. El Hafedh, 41')

Entrenador: El Kory Ahmed

Elche CF

1- Juan Carlos López

3- Gorka Rosa

5- Alejandro Mínguez

7- Enrique Mallol (11. Miralles, 69')

9- Álvaro Ivorra (22. Ibáñez, 69')

10- Walid El Miri

14- Marcos Díaz (2. Nacho Gilaber, 41')

15- Pablo Cerdán (6. Pastor, 33')

18- Manuel Sánchez (21. Hugo Dris, 79')

19- Sergio Jara (17. Chuecos, 69')

23- Joan Mut (8. David, 79')

Entrenador: Enrique Navarro

Goles: Melainin (1-0, 8'), Walid (1-1, 11') y Jara (1-2, 47').

Árbitro: Francisco José Blasco. Asistido por Juan Manuel Morillo y Santiago León. Amonestó a Yahya (10'), El Hadj (14'), Diouly (36'), Melainin (50'), Amadou Ba (59'), Coulibaly (82') y expulsó a Amadou Sarr (53', 56') por doble amarilla en Mauritania. También amonestó a Díaz (8') y Miralles (82') en el Elche CF. Expulsó a Walid por roja directa (83').

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