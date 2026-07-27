Diego Conde cae lesionado y este es el tiempo que tardará en recuperarse
El portero recién fichado por el Betis estará fuera varias semanas por una luxacón de hombro
El pasado sábado, el portero del Betis, Diego Conde, tuvo que pedir el cambio durante el amistoso que enfrentó al club sevillano ante el Granada. Conde midió mal en una salida y chocó con su compañero de equipo Diego Llorente. Tras el partido, el guardameta abandonó el estadio con cabestrillo y en los últimos días se ha sometido a las pruebas médicas pertinentes.
Parte médico y tiempo de recuperación
El Betis acaba de confirmar a través de sus redes sociales la lesión de Diego Conde, que estará fuera de la dinámica del grupo durante las próximas semanas. Según el club, el guardameta ha sufrido una "luxación en el hombro izquierdo a consecuencia de un choque fortuito producido el pasado sábado durante la disputa del Trofeo Ciudad de Granada".
En cuanto al tiempo de recuperación, el comunicado subraya que “su reincorporación al trabajo con el grupo dependerá de la evolución”. En estos casos, el tiempo de baja suele situarse entre una y dos semanas en los casos más leves y alrededor de un mes en los más graves. Por tanto, su presencia en el debut liguero del Betis el próximo 21 de agosto todavía está en duda.
Recién fichado por el Betis
Diego Conde firmó con el Betis procedente del Villarreal hace menos de una semana. El guardameta llegó cedido por una temporada con opción de compra tras la salida al Andorra de Pau López. El portero madrileño acumula 33 partidos en Primera División durante sus etapas en el Getafe y el Villarreal.
Su mejor año fue durante la temporada 2023/24 en Segunda División con el Leganés. Conde jugó 40 partidos y logró dejar la portería a cero en 19 encuentros. Por el momento, su progresión se ha visto frenada a causa de esta lesión, pero el jugador volverá a estar bajo las órdenes de Manuel Pellegrini próximamente.
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