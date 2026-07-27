Diomandé le 'cuesta' al Real Madrid 200 millones de euros

El Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje de Diomandé y eso deja claro el ridículo de mercado que hicieron los blancos hace tan solo un año. Donde llegó Huijsen llega ahora Konaté. Donde llega ahora Cucurella llegó Carreras. Y donde llegó Mastantuono llega ahora Diomandé. En definitiva, el Real Madrid vuelve a evidenciar que tira de golpe talonario mientras no le llega la vista, especialmente con un jugador que tenían a tiro de piedra. En Butarque. Al ladito de casa. Ahí estaba un futbolista que hace un año costaba 20 millones de euros y hace un par todavía menos. Sin embargo, el cuadro de Florentino Pérez ha sumado dos años seguidos con un 'nadaplete' de época que le hizo estar cerca de perder las elecciones y que provocó que ahora Diomandé llegue hasta los 200 millones de euros de gasto.

Diomandé controla una balón entre Ajer y Wolfe, este martes en Dallas. / EFE

La explicación es muy sencilla. Mastantuono apareció en la vida de los madridistas como el mesías. Como el jugador que iba a tirar de un plumazo a Lamine Yamal del primer puesto de los jóvenes más prometedores de Europa. Cada semana era uno. Primero Mastantuono y cuando se dieron cuenta del show era Estevao, del Chelsea, otro gran jugador, eso sí. El argentino llegó por 70 kilos y ahora es el Real Madrid el que se lo quiere quitar de encima incluso con una cesión, la cual obligue al equipo al que llegue a hacerse cargo prácticamente de la totalidad de la ficha. Con todo eso, los 130 millones de Diomandé, más los 70 que perdió hace un año el club blanco, se convierte en un fichaje de 200 kilos. Lo gastado hace un año y lo que invertirá ahora para despejar ese gasto.

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¿Cómo juega Diomandé?

Diomandé es un espectacular futbolista. Regate, verticalidad, potencia, gol y una capacidad espectacular para encontrar espacio para el golpeo. No es tan técnico como Lamine Yamal, que es mejor en una baldosa, pero es un jugador de un talento bestial y que además tiene una mentalidad profesional y de trabajo en el día a día. Lejos de ser polémico, como por ejemplo Vinicius, Diomandé representa el trabajo en silencio. El futbolista del que se habla por lo que hace en el campo y por no decir 'A segunda TAH'. Un futbolista top, que seguramente convertirá la inversión en un acierto. Eso si Mourinho le brinda el contexto propicio para triunfar.