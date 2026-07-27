El Elche empató sin goles ante el Johor FC de Malasia en La Nucía

El pasado viernes el Elche CF se enfrentó al Johor de Malasia en partido amistoso de pretemporada en el Estadi Olímpic. El partido, que se saldó con empate sin goles, fue el segundo test del conjunto blanquiverde ante el campeón de Malasia que entrena el español Xisco Muñoz y con varios jugadores españoles en sus filas.

El partido congregó en el palco al presidente del club ilicitano Christian Bragarnik; el director general del club, Pedro Schinocca y al director deportivo del Johor, el español Luis García (ex FC Barcelona y Liverpool), quienes presenciaron el partido acompañados por Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes.

Empate sin goles

El conjunto de Martín Anselmi llevó el peso del juego durante gran parte del encuentro, aunque el Johor, tuvo las mejores ocasiones incluso un gol que fue anulado y un remate en el travesaño.

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En la segunda parte, el Elche, al que también se le anuló un tanto por fuera de juego, arrinconó por momentos a su rival, pero no logró convertir las ocasiones en goles ante una ordenada defensa equipo malasio, del que forman parte varios jugadores españoles como Zubiaurre, Glauder, Arribas, Ager Aketxe y Natxo Insa o el argentino Jonathan Silva, que pasó por equipos como Leganés, Getafe, Granada o Albacete.