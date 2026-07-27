Florentino Pérez prepara dos ventas gordas para abaratar el fichaje de Diomande

La inminente llegada de Yan Diomande al Real Madrid no solo supondría la incorporación de una de las grandes promesas del fútbol europeo, sino que también podría provocar importantes movimientos dentro de la plantilla blanca. La dirección deportiva considera que su fichaje marcaría el inicio de una profunda reestructuración con vistas a las próximas temporadas.

Uno de los jugadores que podría verse directamente afectado es Vinícius Júnior. La renovación del brasileño continúa sin resolverse y, con su contrato acercándose al último año, el club no descarta estudiar ofertas si no se alcanza un acuerdo. En este escenario, Diomande aparece como un posible relevo de garantías para reforzar el ataque madridista.

BARCELONA, 03/05/2025.- El delantero del Real Madrid Vinicius Junior cae ante Urko González, del Espanyol, durante el partido de LaLiga de fútbol que RCD Espanyol y Real Madrid disputan este domingo en el RCDE Stadium, en Barcelona. EFE/Quique García / Quique García / EFE

El llamado "efecto dominó" no terminaría ahí. El Real Madrid mantiene su interés en incorporar a Rodri para fortalecer el centro del campo, aunque esa operación dependería de una salida importante. Aurélien Tchouaméni es el principal candidato a abandonar el equipo, ya que varios clubes europeos, entre ellos el Manchester United, siguen de cerca su situación. Su venta facilitaría tanto el encaje deportivo como el equilibrio económico necesario para afrontar el fichaje del internacional español.

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Con estas operaciones, el conjunto blanco busca rejuvenecer la plantilla y mantener un equipo competitivo a largo plazo. La posible incorporación de Diomande podría convertirse en la primera pieza de un verano de grandes cambios en el Santiago Bernabéu.