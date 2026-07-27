Hugo Guillamón se despide del Hajduk Split pendiente de resolver su futuro

Los cantos de sirena que pronosticaban el punto y final de Hugo Guillamón en Croacia se han confirmado. El canterano del Valencia CF termina su etapa en el Hajduk Split un año después de aterrizar en el combinado Bili tras rescindir contrato en Mestalla.

Hugo Guillamón en Mestalla con el Valencia / Valencia CF

El propio centrocampista lo confirmó en sus redes sociales, asegurando que su estancia a orillas del mar Adriático "fue breve, pero estoy verdaderamente agradecido de haber tenido el honor de usar esta camiseta. Les deseo lo mejor a todos".

Su deseo para seguir su carrera

El ex del Valencia, de esta manera, se dispone a cambiar de aires durante el presente mercado de traspasos veraniego. Sin embargo, recientemente reconoció, en los micrófonos de DAZN, que sería "muy bueno volver a España" sabiendo que a la opción de regresar a su país natal "nunca se le puede decir que no".

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Pese a ello, Hugo Guillamón confesó que no descarta la posibilidad de seguir su carrera por Europa con tal de conocer nuevas ciudades y experimentar nuevas culturas, aunque tiene sobre la mesa la opción de recalar en el Sporting de Gijón, mientras mide los tiempos para tomar la mejor decisión sobre su futuro.