El Manchester City ata al sustituto de Rodri
El club inglés acelera ante la más que posible salida del campeón del mundo y pone sus ojos en Ayyoub Bouaddi
El Manchester City ya trabaja en la posibilidad de encontrar un sustituto para Rodri ante la incertidumbre sobre el futuro del centrocampista español. El conjunto inglés quiere estar preparado ante una posible salida y uno de los nombres que aparece en la agenda es el joven talento francés Ayyoub Bouaddi, actualmente en las filas del Lille.
Bouaddi se ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol francés gracias a su madurez, capacidad para manejar el juego y talento en la zona de creación. El centrocampista encaja en el perfil de futbolista que busca el City para mantener el nivel de una posición que Rodri ha dominado durante los últimos años y que consideran fundamental dentro del sistema del equipo.
Rodri, más fuera que dentro
La posible marcha del internacional español ha obligado al conjunto inglés a explorar alternativas en el mercado. Aunque el club mantiene la intención de conservar a Rodri, el interés de equipos como el Real Madrid y el PSG ha llevado al Manchester City a acelerar la búsqueda de un relevo de garantías, con Bouaddi como una de las opciones que más gustan en el Etihad.
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