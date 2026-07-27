El CDEB Ontinyent tira de orgullo para doblegar al ULearn (2-0)

Victoria de orgullo y corazón la lograda por el CDEB Ontinyent ante el ULearn en el primer encuentro de la jornada dominical del COTIF. El conjunto de la Vall d’Albaida llegaba al encuentro necesitado tras caer en la primera jornada frente al Elche CF y, cuando más cuesta arriba lo tenía, obtuvo una victoria que le permite acercarse a las semifinales.

Inicio del partido

Arrancó el duelo con ambos conjuntos midiendo al rival, con el ULearn tratando de llevar la iniciativa en el juego. El ritmo del juego aceleraba cada vez que el esférico llegaba a los pies de Laia Pastor, la 7 de la academia. Su cambio de ritmo y desborde era la principal amenaza para la defensa ontinyentina, que se mostraba seria ante los ataques del ULearn. Buscando la espalda de la defensa rival llegaron dos ocasiones de manera consecutiva para el CDEB Ontinyent. En el minuto 8, María Sanchis ganaba bien la espalda a su par, pero su último control se le marchó largo, facilitando la salida de Merenciano. Dos minutos más tarde, la propia 17 blanquinegra volvía a tener en sus botas la oportunidad de adelantar a su equipo.

Pugna de balón entre Ontinyent y ULearn en el COTIF / Cesar March

Pasaban los minutos en la primera parte y, pese a monopolizar la posesión de balón, era incapaz de generar peligro el ULearn ante un Ontinyent bien plantado en defensa. A través del balón parado llegó la primera clara para el ULearn. Tras un centro al segundo palo, Nerea primero y Sara después eran incapaces de acertar con el disparo. Sin apenas ocasiones para ambos equipos llegaba el encuentro al entretiempo.

Movieron el banquillo tras el descanso Rocío Hervás y Pepe Antich tratando de decantar la balanza para su equipo. Aceleraba el ritmo con balón el ULearn, buscando el gol que las adelantase en el marcador. Se quedó sola ante la guardameta Laia Pastor, que, tras regatearla, se quedó sin espacio para encontrar un remate favorable, muriendo de esta forma la jugada de peligro en lo que era el primer aviso serio de la academia de fútbol.

La acción que marcó el encuentro

A través del balón parado también metía el miedo en el cuerpo de la defensa ontinyentina. Un magistral centro botado por Nerea Benages no encontraba rematadora después de pasearse por el área rival. Corría el minuto 44 cuando llegó la acción que parecía iba a marcar el devenir del partido. Sara le ganaba la espalda a la defensa cuando era derribada por Tamara tras una salida tardía de la guardameta. La árbitra, a instancias de su asistente, señalaba la falta y mostraba el camino de los vestuarios a la portera del conjunto blanquinegro, que se quedaría con 10 jugadoras lo que restaría de encuentro.

Balón dividido entre las jugadoras del Ontinyent y del ULearn / Cesar March

Lo que parecía iba a ser un monólogo del ULearn encontrando las superioridades con mayor facilidad se convirtió en todo lo contrario. En el minuto 52 una gran jugada de Júlia Giménez acabó con un disparo cuyo rechace aprovecharía María Sanchis para adelantar al CDEB Ontinyent en el marcador. Incomprensiblemente, el jugar con una futbolista más mermó el juego del ULearn, al que el CDEB Ontinyent le pondría la puntilla en los minutos finales. Se plantó María Sanchis sola ante María Merenciano cuando recibía la patada de Alejandra Antelo, cometiendo el penalti que materializaba Júlia Pérez, haciendo subir al marcador el definitivo 2-0.

Ficha técnica

CDEB Ontinyent:

1- Tamara Argente

6- Júlia Pérez

7- Júlia Giménez

8- Laura Blasco

11- Paula Pérez

14- Cristina Cebrián (18- Noa García, 39’)

16- Mireia Egea (15- Sara Palmi, 31’)

17- María Sanchis

19- Carla Nadal Ruiz

10- Laura Perigüell (13- Carmen Calatayud, 47’)

22- Paula Boluda

ULearn FA:

1- María Merenciano

2- Nerea Benages

3- Patricia Poveda

4- María Gonzalbo

5- Alejandra Antelo

6- Rosa Íñiguez

7- Laia Pastor

8- Sara Jiménez

9- Marta Lleó (16- Maite Morte, 31’)

10- Lourdes Ordiñaga (12- Sandra Hidalgo, 31’)

15- Aina Martí

Goles: María Sanchis (1-0, 52’) y Júlia Pérez (2-0, 79’).

Árbitra: Abrahamny Hernández González. Asistida en las bandas por Noelia Badia González y Oksana Osova. Expulsó a Tamara Argente (45’) por parte del CDEB Ontinyent.

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