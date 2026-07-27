El PSG de Luis Enrique se entromete en los planes de Florentino Pérez: ofertón y sueldazo por Rodri

El futuro de Rodri ha entrado en una nueva fase con la aparición del Paris Saint-Germain como posible destino para el centrocampista español. El conjunto francés estaría dispuesto a realizar una gran ofensiva económica para convencer al jugador y evitar que termine vistiendo la camiseta del Real Madrid.

Nasser Al-Khelaïfi quiere reaccionar ante los últimos movimientos del mercado y el PSG prepara una propuesta que podría superar ampliamente las cifras planteadas por otros clubes, ofreciéndole el triple de su salario, según National.cat. La entidad parisina considera que Rodri encaja a la perfección en su proyecto deportivo y que su llegada supondría un salto de calidad para el centro del campo.

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Rodri, MVP del Mundial / AGENCIAS

La prioridad de Rodri

Pese al interés del PSG, el Real Madrid mantiene su atractivo como una de las grandes opciones para el futbolista. La decisión final dependerá de la voluntad de Rodri, mientras los grandes clubes europeos siguen atentos a una operación que amenaza con convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado.