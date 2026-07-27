Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fichaje Valencia BasketEnzo BarranecheaIA posiciones LaLigaKiat LimPróximo partido Valencia CFAïssa Mandi
instagram

El PSG de Luis Enrique se entromete en los planes de Florentino Pérez: ofertón y sueldazo por Rodri

El club parisino prepara una oferta económica muy superior a la del Real Madrid para convencer al centrocampista español

Paris Saint-Germain's Spanish head coach Luis Enrique touches the trophy after winning the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC at the Puskas Arena in Budapest on May 30, 2026. Paris Saint-Germain beat Arsenal 4-3 on penalties to win their second consecutive Champions League title after a 1-1 draw in the final in Budapest on May 30. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Paris Saint-Germain's Spanish head coach Luis Enrique touches the trophy after winning the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC at the Puskas Arena in Budapest on May 30, 2026. Paris Saint-Germain beat Arsenal 4-3 on penalties to win their second consecutive Champions League title after a 1-1 draw in the final in Budapest on May 30. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

FRANCK FIFE / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Hugo Ferrer

València

El futuro de Rodri ha entrado en una nueva fase con la aparición del Paris Saint-Germain como posible destino para el centrocampista español. El conjunto francés estaría dispuesto a realizar una gran ofensiva económica para convencer al jugador y evitar que termine vistiendo la camiseta del Real Madrid.

Nasser Al-Khelaïfi quiere reaccionar ante los últimos movimientos del mercado y el PSG prepara una propuesta que podría superar ampliamente las cifras planteadas por otros clubes, ofreciéndole el triple de su salario, según National.cat. La entidad parisina considera que Rodri encaja a la perfección en su proyecto deportivo y que su llegada supondría un salto de calidad para el centro del campo.

Noticias relacionadas

Rodri, MVP del Mundial

Rodri, MVP del Mundial / AGENCIAS

La prioridad de Rodri

Pese al interés del PSG, el Real Madrid mantiene su atractivo como una de las grandes opciones para el futbolista. La decisión final dependerá de la voluntad de Rodri, mientras los grandes clubes europeos siguen atentos a una operación que amenaza con convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents