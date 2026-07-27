El PSG de Luis Enrique se entromete en los planes de Florentino Pérez: ofertón y sueldazo por Rodri
El club parisino prepara una oferta económica muy superior a la del Real Madrid para convencer al centrocampista español
El futuro de Rodri ha entrado en una nueva fase con la aparición del Paris Saint-Germain como posible destino para el centrocampista español. El conjunto francés estaría dispuesto a realizar una gran ofensiva económica para convencer al jugador y evitar que termine vistiendo la camiseta del Real Madrid.
Nasser Al-Khelaïfi quiere reaccionar ante los últimos movimientos del mercado y el PSG prepara una propuesta que podría superar ampliamente las cifras planteadas por otros clubes, ofreciéndole el triple de su salario, según National.cat. La entidad parisina considera que Rodri encaja a la perfección en su proyecto deportivo y que su llegada supondría un salto de calidad para el centro del campo.
La prioridad de Rodri
Pese al interés del PSG, el Real Madrid mantiene su atractivo como una de las grandes opciones para el futbolista. La decisión final dependerá de la voluntad de Rodri, mientras los grandes clubes europeos siguen atentos a una operación que amenaza con convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado.
- Crónica: El Valencia pierde el partido, los papeles y confirma la urgencia de reforzarse
- Espí, muy cerca de salir del Levante UD
- Mamardashvili, ex del Valencia CF, vuelve a estar en el mercado
- Mensaje de Corberán a Danjuma por su futuro en el Valencia CF
- Dani Olmo contesta a Ayala tras sus disculpas: 'Está mintiendo
- En Italia sitúan al Valencia CF tras Artem Dovbyk
- Comunicado oficial sobre Lucas Núñez: se marcha del Valencia CF
- La nueva vida del ex Valencia CF Samu Lino